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Аджапсандал на зиму: чудесная закуска из баклажанов и овощей на зиму

Аджапсандал на зиму – это наивкуснейшая закуска из овощей и баклажанов на зиму! Порадуйте себя вкусненьким в холодное время года!

Аджапсандал на зиму: ингредиенты

Аджапсандал на зиму

  1. 750 (семьсот пятьдесят) гр – помидор
  2. Полтора кг – баклажан
  3. 750 (семьсот пятьдесят) гр – болгарского перца
  4. 5 (пять) зубчиков – чеснока
  5. 500 (пятьсот) гр – лука
  6. Острый стручковый перец по вкусу
  7. 1 (одна) ст. ложка – томатной пасты
  8. 1 (один) ст – растительного масла
  9. 1 (одна) ст. ложка – соли
  10. 1 (одна) ст. ложка – сахара
  11. 1 (одна) ст. ложка – уксуса
  12. Кинза по вкусу

Аджапсандал на зиму: рецепт

Аджапсандал на зиму

  • Баклажаны нарежьте кружочками. В толщину 7-8 мм
  • Засыпьте их солью. Оставьте на 20 минут
  • Готовим соус. Томаты нарежьте кружочками такой же толщины как и баклажаны.. Положите их в кастрюлю и добавьте томатную пасту. Томите на среднем огне минут двадцать
  • Снимите томаты с огня. И дайте настояться
  • Лук нарежьте тонкими полукольцами
  • Болгарский перец нарежьте тонкими полукольцами
  • Теперь вернитесь к баклажанам. Смойте соль холодной водой и отожмите их. Обжарьте на сковороде с растительным маслом с двух сторон. После чего положите их на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир
  • Там же обжарьте болгарский перец. Потом уберите его
  • Туда же положите лук и обжарьте.
    Масло конечно периодически придется добавлять
  • Уберите лук
  • На сковороду выложите острый стручковый перец и обжарьте минуту
  • Затем все овощи соедините. Посолите. Добавьте сахар, кинзу, чеснок. Можно сухой базилик, и любую любимую приправу
  • Отправьте все на огонь и готовьте минут 20. Периодически помешивайте
  • В конце залейте уксусом и томите минуты три
  • Разложите горячий салат по предварительно простерилизованным банкам, закатайте простерилизованными крышками. Переверните вверх дном и укутайте в теплое одеяло. Дайте остыть и уберите на хранение в проветриваемое прохладное помещение.

Аджапсандал на зиму готов!

Аджапсандал на зиму

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