Аджапсандал на зиму: чудесная закуска из баклажанов и овощей на зиму

Аджапсандал на зиму – это наивкуснейшая закуска из овощей и баклажанов на зиму! Порадуйте себя вкусненьким в холодное время года!
Аджапсандал на зиму: ингредиенты
- 750 (семьсот пятьдесят) гр – помидор
- Полтора кг – баклажан
- 750 (семьсот пятьдесят) гр – болгарского перца
- 5 (пять) зубчиков – чеснока
- 500 (пятьсот) гр – лука
- Острый стручковый перец по вкусу
- 1 (одна) ст. ложка – томатной пасты
- 1 (один) ст – растительного масла
- 1 (одна) ст. ложка – соли
- 1 (одна) ст. ложка – сахара
- 1 (одна) ст. ложка – уксуса
- Кинза по вкусу
Аджапсандал на зиму: рецепт
- Баклажаны нарежьте кружочками. В толщину 7-8 мм
- Засыпьте их солью. Оставьте на 20 минут
- Готовим соус. Томаты нарежьте кружочками такой же толщины как и баклажаны.. Положите их в кастрюлю и добавьте томатную пасту. Томите на среднем огне минут двадцать
- Снимите томаты с огня. И дайте настояться
- Лук нарежьте тонкими полукольцами
- Болгарский перец нарежьте тонкими полукольцами
- Теперь вернитесь к баклажанам. Смойте соль холодной водой и отожмите их. Обжарьте на сковороде с растительным маслом с двух сторон. После чего положите их на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир
- Там же обжарьте болгарский перец. Потом уберите его
- Туда же положите лук и обжарьте. Масло конечно периодически придется добавлять
- Уберите лук
- На сковороду выложите острый стручковый перец и обжарьте минуту
- Затем все овощи соедините. Посолите. Добавьте сахар, кинзу, чеснок. Можно сухой базилик, и любую любимую приправу
- Отправьте все на огонь и готовьте минут 20. Периодически помешивайте
- В конце залейте уксусом и томите минуты три
- Разложите горячий салат по предварительно простерилизованным банкам, закатайте простерилизованными крышками. Переверните вверх дном и укутайте в теплое одеяло. Дайте остыть и уберите на хранение в проветриваемое прохладное помещение.
Аджапсандал на зиму готов!
Свежие комментарии