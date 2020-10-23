Аджапсандал на зиму: чудесная закуска из баклажанов и овощей на зиму

Аджапсандал на зиму – это наивкуснейшая закуска из овощей и баклажанов на зиму! Порадуйте себя вкусненьким в холодное время года!

Аджапсандал на зиму: ингредиенты

750 (семьсот пятьдесят) гр – помидор Полтора кг – баклажан 750 (семьсот пятьдесят) гр – болгарского перца 5 (пять) зубчиков – чеснока 500 (пятьсот) гр – лука Острый стручковый перец по вкусу 1 (одна) ст. ложка – томатной пасты 1 (один) ст – растительного масла 1 (одна) ст. ложка – соли 1 (одна) ст. ложка – сахара 1 (одна) ст. ложка – уксуса Кинза по вкусу

Аджапсандал на зиму: рецепт

Баклажаны нарежьте кружочками. В толщину 7-8 мм

Засыпьте их солью. Оставьте на 20 минут

Готовим соус. Томаты нарежьте кружочками такой же толщины как и баклажаны.. Положите их в кастрюлю и добавьте томатную пасту. Томите на среднем огне минут двадцать

Снимите томаты с огня. И дайте настояться

Лук нарежьте тонкими полукольцами

Болгарский перец нарежьте тонкими полукольцами

Теперь вернитесь к баклажанам. Смойте соль холодной водой и отожмите их. Обжарьте на сковороде с растительным маслом с двух сторон. После чего положите их на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир

Там же обжарьте болгарский перец. Потом уберите его

Туда же положите лук и обжарьте. Масло конечно периодически придется добавлять

Масло конечно периодически придется добавлять Уберите лук

На сковороду выложите острый стручковый перец и обжарьте минуту

Затем все овощи соедините. Посолите. Добавьте сахар, кинзу, чеснок. Можно сухой базилик, и любую любимую приправу

Отправьте все на огонь и готовьте минут 20. Периодически помешивайте

В конце залейте уксусом и томите минуты три

Разложите горячий салат по предварительно простерилизованным банкам, закатайте простерилизованными крышками. Переверните вверх дном и укутайте в теплое одеяло. Дайте остыть и уберите на хранение в проветриваемое прохладное помещение.

Аджапсандал на зиму готов!