Салат Конкурент с курицей и овощами. Оригинальное блюдо

Салат Конкурент с курицей и овощами можно готовить хоть каждый день. Он лёгкий, и сытный, может вполне заменить ужин.
Салат Конкурент с курицей и овощами: ингредиенты
- Огурец — 3 шт. (три штуки)
- Помидор — 2 шт. (две штуки)
- Сладкий перец — 1 шт. (одна штука)
- Куриное филе — 300 гр. (триста грамм)
- Яйца — 4 шт. (четыре штуки)
- Растительное масло — 30 мл. (тридцать миллилитров)
- Чеснок — 2 з. (два зубчика)
- Зелень
- Майонез
- Соль, перец, специи — по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте куриное филе небольшими кусочками и выложите на раскалённую сковороду с небольшим количеством масла. Обжарьте на сильном огне, посолите, поперчите, заправьте любимыми специями и перемешайте.
- Сладкий перец запеките в духовке либо на гриле, очистите и нарежьте солонкой. Переложите в миску, добавьте измельчённую зелень, соль и чеснок, тщательно перемешайте и оставьте остывать.
- Помидоры и огурцы нарежьте брусочками, вареные вкрутую яйца — соломкой.
- Собираем салат: первым слоем курица, смажьте майонезом и выложите слой яиц, затем майонез, огурцы, помидоры и снова слой майонеза. Последний слой будет слой сладкого перца.
- Готовый салат можете подавать к столу.
Салат Конкурент с курицей и овощами — быстро и вкусно
Готовьте на здоровье!
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