Салат Конкурент с курицей и овощами. Оригинальное блюдо

Салат Конкурент с курицей и овощами можно готовить хоть каждый день. Он лёгкий, и сытный, может вполне заменить ужин.

Салат Конкурент с курицей и овощами: ингредиенты

Огурец — 3 шт. (три штуки) Помидор — 2 шт. (две штуки) Сладкий перец — 1 шт. (одна штука) Куриное филе — 300 гр. (триста грамм) Яйца — 4 шт. (четыре штуки) Растительное масло — 30 мл. (тридцать миллилитров) Чеснок — 2 з. (два зубчика) Зелень Майонез Соль, перец, специи — по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте куриное филе небольшими кусочками и выложите на раскалённую сковороду с небольшим количеством масла. Обжарьте на сильном огне, посолите, поперчите, заправьте любимыми специями и перемешайте.

Сладкий перец запеките в духовке либо на гриле, очистите и нарежьте солонкой. Переложите в миску, добавьте измельчённую зелень, соль и чеснок, тщательно перемешайте и оставьте остывать.

Помидоры и огурцы нарежьте брусочками, вареные вкрутую яйца — соломкой.

Собираем салат: первым слоем курица, смажьте майонезом и выложите слой яиц, затем майонез, огурцы, помидоры и снова слой майонеза. Последний слой будет слой сладкого перца.

Готовый салат можете подавать к столу.

Салат Конкурент с курицей и овощами — быстро и вкусно

Готовьте на здоровье!