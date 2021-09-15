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Салат Конкурент с курицей и овощами. Оригинальное блюдо

Салат Конкурент с курицей и овощами можно готовить хоть каждый день. Он лёгкий, и сытный, может вполне заменить ужин.

Салат Конкурент с курицей и овощами: ингредиенты

Салат Конкурент с курицей и овощами

  1. Огурец — 3 шт. (три штуки)
  2. Помидор — 2 шт. (две штуки)
  3. Сладкий перец — 1 шт. (одна штука)
  4. Куриное филе — 300 гр. (триста грамм)
  5. Яйца — 4 шт. (четыре штуки)
  6. Растительное масло — 30 мл. (тридцать миллилитров)
  7. Чеснок — 2 з. (два зубчика)
  8. Зелень
  9. Майонез
  10. Соль, перец, специи — по вкусу

Способ приготовления:

  • Нарежьте куриное филе небольшими кусочками и выложите на раскалённую сковороду с небольшим количеством масла. Обжарьте на сильном огне, посолите, поперчите, заправьте любимыми специями и перемешайте.
  • Сладкий перец запеките в духовке либо на гриле, очистите и нарежьте солонкой. Переложите в миску, добавьте измельчённую зелень, соль и чеснок, тщательно перемешайте и оставьте остывать.
  • Помидоры и огурцы нарежьте брусочками, вареные вкрутую яйца — соломкой.
  • Собираем салат: первым слоем курица, смажьте майонезом и выложите слой яиц, затем майонез, огурцы, помидоры и снова слой майонеза. Последний слой будет слой сладкого перца.
  • Готовый салат можете подавать к столу.

Салат Конкурент с курицей и овощами — быстро и вкусно

Салат Конкурент с курицей и овощами. Оригинальное блюдо 2

Готовьте на здоровье!

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