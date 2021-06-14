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Варенье из абрикосов Царское. Этому рецепту уже больше 50 лет

Варенье из абрикосов Царское идеально подойдёт к чаепитию в холодные зимние вечера.

Варенье из абрикосов Царское: ингредиенты

Варенье из абрикосов Царское

  1. Сахар — 0,7 кг. (семьсот грамм)
  2. Абрикосы — 1 кг. (один килограмм)
  3. Вода — 200 мл. (двести миллилитров)

Способ приготовления:

  • Абрикосы должны быть без серых точек и вмятин.
  • Промойте абрикосы и высушите.
  • При помощи пинцета аккуратно извлеките косточки.
  • Из косточек достаньте ядрышки и вложите внутрь абрикосов.
  • После обработки все плоды сложите в один тазик.
  • Теперь приготовьте сироп из воды и сахара.
  • Сироп необходимо постоянно помешивать.
  • Абрикосы залете сиропом и подождите, пока остынет.
  • Сироп аккуратно слейте в кастрюлю, снова нагрейте и залейте им абрикосы.
  • Это надо повторить до 6 раз. Это немного длительный процесс, который займёт около пяти дней.
  • Готовое варенье доведите до кипения и дайте остыть.
  • Разлейте варенье по банкам и наслаждайтесь.

Варенье из абрикосов Царское получается просто идеальным.

Варенье из абрикосов Царское. Этому рецепту уже больше 50 лет 4

Приятного аппетита!

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