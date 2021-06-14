Варенье из абрикосов Царское. Этому рецепту уже больше 50 лет

Варенье из абрикосов Царское идеально подойдёт к чаепитию в холодные зимние вечера.
Варенье из абрикосов Царское: ингредиенты
- Сахар — 0,7 кг. (семьсот грамм)
- Абрикосы — 1 кг. (один килограмм)
- Вода — 200 мл. (двести миллилитров)
Способ приготовления:
- Абрикосы должны быть без серых точек и вмятин.
- Промойте абрикосы и высушите.
- При помощи пинцета аккуратно извлеките косточки.
- Из косточек достаньте ядрышки и вложите внутрь абрикосов.
- После обработки все плоды сложите в один тазик.
- Теперь приготовьте сироп из воды и сахара.
- Сироп необходимо постоянно помешивать.
- Абрикосы залете сиропом и подождите, пока остынет.
- Сироп аккуратно слейте в кастрюлю, снова нагрейте и залейте им абрикосы.
- Это надо повторить до 6 раз. Это немного длительный процесс, который займёт около пяти дней.
- Готовое варенье доведите до кипения и дайте остыть.
- Разлейте варенье по банкам и наслаждайтесь.
Варенье из абрикосов Царское получается просто идеальным.
Приятного аппетита!
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