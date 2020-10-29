Подслушала продавщиц про категории пельменей. Теперь всегда выбираю правильно

Пока ходила от прилавка к прилавку в магазине, услышала разговор двух продавщиц, которые вели беседу о пельменях. Честно говоря, удивилась, но теперь использую в жизни то, о чем они говорили.

Я, как и большинство покупателей, выбирала пельмени просто так, по цене, по внешнему виду, по вкусовым качествам. Как оказалось, этот продукт имеет свои категории.

К примеру, у нас есть любимая марка пельменей, часто бывает по скидкам и по вкусу вполне нормальная.

Смотрим на обратную сторону упаковки пельменей и находим в описании «категория». У меня, к примеру, категория Б, что по словам продавщиц, является вполне нормальной. Конечно, категория А – это высший сорт, в котором содержится мясо в нормальном количестве. Но в основном, в обычных магазинах присутствуют пельмени категорий Б и В.

Категории пельменей

А – 80 % мяса, присутствует лук и сливки в составе;

Б – 60 – 80 %, присутствует лук и шпинат в составе;

В – 40 – 60 %, присутствует шпик в составе;

Г – 20 – 40 % мяса, присутствует капуста, рис и соя в составе.

Как видите, количество мяса отличается по категориям.

Также продавщицы никогда не покупают пельмени на развес – состав этого продукта вы никогда не узнаете.

Самое лучшее, это делать пельмени самим, которые будут на 100 % состоять из мяса и тех добавок, которые вы сами и добавите.