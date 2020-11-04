4 Самых вкусных рецепта рассольника

Рецепт Рассольник домашний

Ингредиенты:

200-300 гр. капусты

2-3 картофелины

морковь

зелень и корень петрушки

сельдерей

репчатый лук

2 шт. соленых огурца

1 ст. л. сливочного масла или растительного масла

1 ст. л. сметаны

2 л воды или бульона

1 ст. рассола (огуречного)

Способ приготовления:

Капусту нашинковать.

Корень петрушки, сельдерей и репчатый лук нарезть соломкой и обжарить на масле.

Огурцы очистить от кожицы и семян, нарезать кружочками.

Картофель вымыть, очистить и нарезать кубиками.

Вскипятить воду или бульон.

В бульон заложить капусту и довести до кипения.

Убавить огонь и выложить в суп поджарку, картофель и огурцы.

Варить рассольник 20-25 минут.

В конце варки влить рассол и заправить зеленью. Солить рассольник по вкусу.

Подавать рассольник со сметаной и зеленью. В суп можно добавить отварное мясо, почки или рыбу.

Рецепт Рассольник с гречневой крупой

Ингредиенты:

4 шт. картофеля

репчатый лук

морковь

3-4 шт. соленых огурца

1 ст. л. сливочного масла

1-2 ст. л. гречневой крупы

корень петрушки

1 ст. л. сметаны

лавровый лист

зелень петрушки или укропа

1,5 л бульона или воды

1 ст. огуречного рассола

Способ приготовления:

Очистить картофель, морковь и лук.

Нарезать кубиками все овощи.Обжарить коренья и овощи на сливочном масле.Вскипять бульон.Выложить овощи в кипящий бульон.Соленые огурцы очистить от кожуры и натереть на терке. Припустить огурцы в сотейнике 2-3 минуты.Гречневую крупу промыть и переложить в бульон.Добавить огурцы, лавровый лист, влить огуречный рассол и все прокипятить.При подаче украсить рассольник зеленью укропа или петрушки. К рассольнику обязательно подать сметану.

Рецепт Рассольник с почками по-кубански

Ингредиенты:

200 гр. почки, сердце

2-3 шт. картофеля

3-4 соленых огурца

0,5 ст. фасоли

репчатый лук

чеснок по вкусу

1 ст. л. томатной пасты

сало-шпиг

зелень петрушки

соль

перец

Способ приготовления:

Фасоль замочить в холодной воде на несколько часов.

Слить жидкость с фасоли и залить свежей холодной водой.

Варить фасоль до полуготовности.

Картофель очистить и нарезать кубиками.

Выложить картофель к фасоли.

Почки и сердце вымочить в нескольких водах, затем отварить и нарезать соломкой.

Переложить потроха в суп.

Репчатый лук нарезать кубиками и обжарить на сале или шпиге с томатной пастой.

Огурцы натереть на терке и припустить на сухой сковороде.

Выложить все ингредиенты в кастрюлю с рассольником.

Подавать с зеленью.

Солить и перчить суп по вкусу.

Рецепт Рассольник с рыбными консервами

Ингредиенты:

1 бан. кончервированного лосося или горбуши

2 соленых огурца

0,5 ст. растительного масла

0,5 ст. воды или рассола

репчатый лук

2-3 шт. картофеля

морковь

корень петрушки

1 горсть риса

цедра половины лимона

1 зуб. чеснока

1 ст. л. томатной пасты

соль

перец

2 л воды

Способ приготовления:

Соленые огурцы очистить от кожицы и нарезать соломкой.

Репчатый лук, корень петрушки и морковь нарезать мелко.

Переложить все подготолвенные овощи в сотейник и залить растительным маслом.

Обжарить овощи 3-5 минут.

Затем влить воду или рассол и потушить под крышкой до выпарения жидкости.

Вскипятить воду или бульон.

Переложить в воду поджарку и засыпать рис.

Картофель почистить и нарезать брусочками.

Добавить в суп картофель и томатную пасту.

Варить рассольник до готовности картофеля.

Открыть консерву и всы выложить в рассольник.

Выдавить в суп через пресс чеснок и высыпать лимонную цедру.

Рассольник посолить и поперчить по вкусу. Подавать с зеленью и сметаной.

Приятного аппетита!