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4 Самых вкусных рецепта рассольника

4 Самых вкусных рецепта рассольника

Рецепт Рассольник домашний

Ингредиенты:

200-300 гр. капусты
2-3 картофелины
морковь
зелень и корень петрушки
сельдерей
репчатый лук
2 шт. соленых огурца
1 ст. л. сливочного масла или растительного масла
1 ст. л. сметаны
2 л воды или бульона
1 ст. рассола (огуречного)
Способ приготовления:

Капусту нашинковать.
Корень петрушки, сельдерей и репчатый лук нарезть соломкой и обжарить на масле.
Огурцы очистить от кожицы и семян, нарезать кружочками.
Картофель вымыть, очистить и нарезать кубиками.
Вскипятить воду или бульон.
В бульон заложить капусту и довести до кипения.
Убавить огонь и выложить в суп поджарку, картофель и огурцы.
Варить рассольник 20-25 минут.
В конце варки влить рассол и заправить зеленью. Солить рассольник по вкусу.
Подавать рассольник со сметаной и зеленью. В суп можно добавить отварное мясо, почки или рыбу.

Рецепт Рассольник с гречневой крупой

Ингредиенты:

4 шт. картофеля
репчатый лук
морковь
3-4 шт. соленых огурца
1 ст. л. сливочного масла
1-2 ст. л. гречневой крупы
корень петрушки
1 ст. л. сметаны
лавровый лист
зелень петрушки или укропа
1,5 л бульона или воды
1 ст. огуречного рассола
Способ приготовления:

Очистить картофель, морковь и лук.


Нарезать кубиками все овощи.
Обжарить коренья и овощи на сливочном масле.
Вскипять бульон.
Выложить овощи в кипящий бульон.
Соленые огурцы очистить от кожуры и натереть на терке. Припустить огурцы в сотейнике 2-3 минуты.
Гречневую крупу промыть и переложить в бульон.
Добавить огурцы, лавровый лист, влить огуречный рассол и все прокипятить.
При подаче украсить рассольник зеленью укропа или петрушки. К рассольнику обязательно подать сметану.

Рецепт Рассольник с почками по-кубански

Ингредиенты:

200 гр. почки, сердце
2-3 шт. картофеля
3-4 соленых огурца
0,5 ст. фасоли
репчатый лук
чеснок по вкусу
1 ст. л. томатной пасты
сало-шпиг
зелень петрушки
соль
перец
Способ приготовления:

Фасоль замочить в холодной воде на несколько часов.
Слить жидкость с фасоли и залить свежей холодной водой.
Варить фасоль до полуготовности.
Картофель очистить и нарезать кубиками.
Выложить картофель к фасоли.
Почки и сердце вымочить в нескольких водах, затем отварить и нарезать соломкой.
Переложить потроха в суп.
Репчатый лук нарезать кубиками и обжарить на сале или шпиге с томатной пастой.
Огурцы натереть на терке и припустить на сухой сковороде.
Выложить все ингредиенты в кастрюлю с рассольником.
Подавать с зеленью.
Солить и перчить суп по вкусу.

Рецепт Рассольник с рыбными консервами

Ингредиенты:

1 бан. кончервированного лосося или горбуши
2 соленых огурца
0,5 ст. растительного масла
0,5 ст. воды или рассола
репчатый лук
2-3 шт. картофеля
морковь
корень петрушки
1 горсть риса
цедра половины лимона
1 зуб. чеснока
1 ст. л. томатной пасты
соль
перец
2 л воды
Способ приготовления:

Соленые огурцы очистить от кожицы и нарезать соломкой.
Репчатый лук, корень петрушки и морковь нарезать мелко.
Переложить все подготолвенные овощи в сотейник и залить растительным маслом.
Обжарить овощи 3-5 минут.
Затем влить воду или рассол и потушить под крышкой до выпарения жидкости.
Вскипятить воду или бульон.
Переложить в воду поджарку и засыпать рис.
Картофель почистить и нарезать брусочками.
Добавить в суп картофель и томатную пасту.
Варить рассольник до готовности картофеля.
Открыть консерву и всы выложить в рассольник.
Выдавить в суп через пресс чеснок и высыпать лимонную цедру.
Рассольник посолить и поперчить по вкусу. Подавать с зеленью и сметаной.

Приятного аппетита!4 Самых вкусных рецепта рассольника4 Самых вкусных рецепта рассольника4 Самых вкусных рецепта рассольника4 Самых вкусных рецепта рассольника4 Самых вкусных рецепта рассольника

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