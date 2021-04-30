Яблочный пирог Роза. Эта выпечка наполнит ваш дом ароматом спелых яблок

Яблочный пирог Роза буквально растает во рту. Такой торт идеально подойдёт к утреннему чаю или кофе.
Яблочный пирог Роза: ингредиенты
- Сахар — 200 гр. (двести грамм)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Растительное масло — 80 гр. (восемьдесят грамм)
- Сметана — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Мука пшеничная — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Яблоки — 4-5 шт. (четыре-пять штук)
- Разрыхлитель — 10 гр. (десять грамм)
- Ванильный экстракт — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Соль — щепотка
- Пудра сахарная — по желанию
Пошаговое приготовление:
- Очистите два яблока от кожуры и сердцевины, нарежьте мелкими кубиками.
- Яблоги надо будет добавлять в тесто, а пока переложите их в миску и полейте лимонным соком, чтобы яблоки не потемнели.
- Приготовьте тесто: разбейте миску яйца, всыпьте соль и сахар, миксером взбейте до получения пышной пены.
- Следом добавьте сметану, растительное масло, ванилин и снова взбейте. Муку разрыхлителем просейте и добавьте в тесто. Сначала вымешивайте лопаточкой, а потом при помощи миксера.
- Тесто должно получиться как густая сметана. В него отправьте нарезанные яблоки и тщательно вымесите.
- Бока и дно формы промажьте растительным маслом без запаха, выложите туда тесто.
- Разровняйте и подготовьте остальные яблоки для украшения пирога. С этой целью разрежьте яблоки пополам, вырежьте сердцевину и шинкуйте на тёрке, чтобы получились очень тонкие дольки, кожуру оставьте.
- Уложите дольки по кругу в тесто кожурой вверх так, чтобы дольки слегка заходили друг на друга и немного вдавите в тесто. После всех этих шагов торт становится похож на розу.
- Надавите на дольки ещё раз, сверху посыпьте сахаром, чтобы образовалась румяная корочка.
- Выпекайте в духовке в течение часа при 190 градусов.
Яблочный пирог Роза готов!
Приятного Вам аппетита!
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