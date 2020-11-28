Гусь с яблоками в духовке: великолепное блюдо, которое соберёт всю семью за столом

Гусь с яблоками в духовке – порадует ваших домочадцев и родных! Сытное, вкусное и красивое блюдо.
Гусь с яблоками в духовке: ингредиенты
- 800 (восемьсот) гр – яблок
- 3 (три) кг – гуся
- 2 (две) ч. ложки – паприки
- Полторы ч. ложки – мускатного ореха
- 3 (три) ст. ложки – соевого соуса
- Полторы ч. ложки – кориандра, кинзы
- 2 (две) ст. ложки – оливкового масла
- 5 (пять) гр – болгарского перца
- Полторы ст. ложки – меда
- Пол шт лимона
- 10 (десять) гр – петрушки
Гусь с яблоками в духовке: рецепт
- Очистите гуся, удалите перья и отрежьте подкрылки
- Копчиковую железу вычистите удалите жир из брюшка
- Специями натрите тушку специями снаружи и внутри
- Оставьте при комнатной температуре
- Готовим маринад. Смешайте мед, соевый соус, оливковое масло. Намажьте внутри и снаружи тушку и оставьте на 15 минут
- Повторите потом процедуру и заверните в пищевую пленку и в холодильник на 12 часов
- По истечении этого времени разверните гуся и заколите разрез в области шеи зубочистками
- Яблоки штуки три нарежьте на 4 части и удалите сердцевину и уложите в брюхо птицы
- Заколите разрез зубочистками и свяжите ножки веревкой
- Еще раз смажьте утку маринадом и уложите в гусятницу брюхом вверх. Запекайте в предварительно разогретой духовке до 220 градусов сорок минут
- Оставшиеся яблоки разрежьте пополам и обложите гуся и готовьте еще два часа
Гусь с яблоками в духовке готов!
Какая красота и вкуснятина! На здоровье.
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