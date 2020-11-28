Гусь с яблоками в духовке: великолепное блюдо, которое соберёт всю семью за столом

Гусь с яблоками в духовке – порадует ваших домочадцев и родных! Сытное, вкусное и красивое блюдо.

Гусь с яблоками в духовке: ингредиенты

800 (восемьсот) гр – яблок 3 (три) кг – гуся 2 (две) ч. ложки – паприки Полторы ч. ложки – мускатного ореха 3 (три) ст. ложки – соевого соуса Полторы ч. ложки – кориандра, кинзы 2 (две) ст. ложки – оливкового масла 5 (пять) гр – болгарского перца Полторы ст. ложки – меда Пол шт лимона 10 (десять) гр – петрушки

Гусь с яблоками в духовке: рецепт

Очистите гуся, удалите перья и отрежьте подкрылки

Копчиковую железу вычистите удалите жир из брюшка

Специями натрите тушку специями снаружи и внутри

Оставьте при комнатной температуре

Готовим маринад. Смешайте мед, соевый соус, оливковое масло. Намажьте внутри и снаружи тушку и оставьте на 15 минут

Повторите потом процедуру и заверните в пищевую пленку и в холодильник на 12 часов

По истечении этого времени разверните гуся и заколите разрез в области шеи зубочистками

Яблоки штуки три нарежьте на 4 части и удалите сердцевину и уложите в брюхо птицы

Заколите разрез зубочистками и свяжите ножки веревкой

Еще раз смажьте утку маринадом и уложите в гусятницу брюхом вверх. Запекайте в предварительно разогретой духовке до 220 градусов сорок минут

Оставшиеся яблоки разрежьте пополам и обложите гуся и готовьте еще два часа

Гусь с яблоками в духовке готов!

Какая красота и вкуснятина! На здоровье.