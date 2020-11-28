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Гусь с яблоками в духовке: великолепное блюдо, которое соберёт всю семью за столом

Гусь с яблоками в духовке – порадует ваших домочадцев и родных! Сытное, вкусное и красивое блюдо.

Гусь с яблоками в духовке: ингредиенты

Гусь с яблоками в духовке

  1. 800 (восемьсот) гр – яблок
  2. 3 (три) кг – гуся
  3. 2 (две) ч. ложки – паприки
  4. Полторы ч. ложки – мускатного ореха
  5. 3 (три) ст. ложки – соевого соуса
  6. Полторы ч. ложки – кориандра, кинзы
  7. 2 (две) ст. ложки – оливкового масла
  8. 5 (пять) гр – болгарского перца
  9. Полторы ст. ложки – меда
  10. Пол шт лимона
  11. 10 (десять) гр – петрушки

Гусь с яблоками в духовке: рецепт

Гусь с яблоками в духовке

  • Очистите гуся, удалите перья и отрежьте подкрылки
  • Копчиковую железу вычистите удалите жир из брюшка
  • Специями натрите тушку специями снаружи и внутри
  • Оставьте при комнатной температуре
  • Готовим маринад. Смешайте мед, соевый соус, оливковое масло. Намажьте внутри и снаружи тушку и оставьте на 15 минут
  • Повторите потом процедуру и заверните в пищевую пленку и в холодильник на 12 часов
  • По истечении этого времени разверните гуся и заколите разрез в области шеи зубочистками
  • Яблоки штуки три нарежьте на 4 части и удалите сердцевину и уложите в брюхо птицы
  • Заколите разрез зубочистками и свяжите ножки веревкой
  • Еще раз смажьте утку маринадом и уложите в гусятницу брюхом вверх. Запекайте в предварительно разогретой духовке до 220 градусов сорок минут
  • Оставшиеся яблоки разрежьте пополам и обложите гуся и готовьте еще два часа

Гусь с яблоками в духовке готов!

Гусь с яблоками в духовке

Какая красота и вкуснятина! На здоровье.

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