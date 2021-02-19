Всегда покупаю творог, чтобы приготовить эту вкуснятину! Делюсь рецептом вкуснейшего творожного пирога

Очень вкусный рецепт простого, творожного пирога – творожное тесто готовится быстро и просто, а результат, просто поражает. Пирог получается очень мягким и нежным.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- творог жирный, 500 г;
- масло сливочное, 100 г;
- яйцо, 1 шт;
- сахар, 100 г;
- ванилин по вкусу;
- разрыхлитель, 1 ч.л;
- мука, 350 г;
- желток для смазывания.
Процесс приготовления
Творог смешиваем с сахаром и ванилином, размягченным сливочным маслом и яйцом.
Всю массу перебиваем при помощи погружного блендера до однородности.
Совет: если у вас нет блендера, тогда перетираем сначала через сито творог и потом смешиваем его с прочими продуктами до полной однородности.
Муку просеиваем и смешиваем с разрыхлителем.
Частями вводим в творожную массу, вымешиваем тесто. Масса должна получится мягкой и податливой, чуть липковатой.
Отрезаем треть теста и выкладываем на стол, присыпанный мукой. Раскатываем в пласт, толщиной около 5 мм. Вырезаем стаканом круги.
Кружочки складываем в ряд внахлест и сворачиваем рулетиком, который разрезаем на 2 части и получаем 2 розочки. Таким образом поступаем со всем тестом.
Форму для выпечки застилаем пергаментом.
Выкладываем розочки плотно в форму и получаем сплошной пирог из таких розочек.
Взбиваем желток с ложкой воды и смазываем пирог.
Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем около 30 – 40 минут, но смотрите по своей духовке.
Получается красивый и мягкий, творожный пирог.
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