Лимончелло: готовим дома самый лучший итальянский ликер

Лимончелло! Ликер лимончелло по праву пользуется огромной популярностью во всем мире. Этот освежающий слабоалкогольный напиток отлично подходит к десертному столу. Обладая великолепным лимонным вкусом и мягкостью, лимончелло придется по вкусу всем.

Кроме того, этот ликер можно употреблять и просто как освежающий напиток в жаркое время года, ведь его подают сильно охлажденным. А что может быть лучше освежающего цитрусового вкуса холодного напитка в жаркое время года!

Прелесть ликера лимончелло еще и в том, что он используется для приготовления огромного количества отличных коктейлей. Порадуйте себя прекрасным вкусом отличного напитка.

Итальянцы говорят, что этому напитку много-много сотен лет! Не будем вдаваться в историю его возникновения, но в любом случае в Италии его готовят чуть ли не в каждом доме, употребляют много и с удовольствием угощают гостей и себя любимых!

Изучив огромное множество различных рецептов, мы подобрали для вас проверенный временем, простой, но тем не менее добротный рецепт приготовления ликера лимончелло.

Лимончелло: ингредиенты

Лимоны крупные – 12-13 шт.

Спирт пищевой 96 градусный – 1 л

Вода – 1,1 л

Сахар – 700 г

Мята перечная свежая – 7-10 листиков

Лимончелло: приготовление

Тщательно промыть лимоны горячей водой с использованием чистой щетки. Обсушить и соскоблить с лимонов всю цедру. Лучше эту процедуру производить либо на мелкой терке, либо картофелечисткой, главное не «забрать» также и белую часть кожуры. Положить цедру и мытые листья мяты в стеклянную посуду, залить спиртом и, крепко закрыв крышкой, положить в темное тёплое место на 1,5-2 месяца. Периодически можно встряхивать бутыль со спиртом и цедрой, но это не обязательно при таком сроке выдержки. Понимаем, что нужно терпение, но что поделаешь – хорошие результаты требуют определенных усилий. По прошествии этого срока, нужно приготовить сироп, вскипятив воду и растворив в ней сахар. Процедить спирт, отделив от цедры. Остудить сироп и медленно (!) влить в него спирт при аккуратном помешивании. Раствор может помутнеть – это нормально. Закрыть бутыль с ликером и опять поставить в темное место на 1-2 месяца настаиваться. За это время он настоится и приобретет бархатистый мягкий вкус.

Лимончелло: готово

Наслаждайтесь!