Вегетарианский шашлык из овощей

- Овощи:
- 1 баклажан
- 1 кабачок
- 1 сладкий перец красный
- 1 сладкий перец желтый
- 10 луковиц-шалот
- 1 батат или 300 г тыквы
- Маринад:
- 200 мл натурального йогурта/кефира
- 3 см свежего имбиря (или 2 ч. л. молотого)
- 1 острый перец
- 1 веточка мяты
- 1 веточка базилика
- 2 зубчика чеснока
- соль. перец по вкусу
- Дип:
- 100 мл натурального йогурта
- 60 г майонеза
- 1 ст. л. аджики
- 1/2 лимона
Пошаговое описание рецепта
1. Для маринада смешать йогурт, лимонный сок, имбирь, мелконарезанный острый перец, специи, чеснок. Хорошо перемешать до однородности, можно также измельчить всю массу блендером.
2. Овощи нарезать кубиками 2-3 см.
3. Выложить овощи в маринад, перемешать так, чтобы маринад покрыл овощи со всех сторон и затем нанизать овощи на шпажки. Остаивть овощи на полчаса промариноваться.
4. Затем обжарить овощи на гриле (на среднем огне) примерно 15-20 минут, переворачивая, чтобы обжарить со всех сторон.
5. Для дипа смешать сок лимона, йогурт, майонез, аджику и перемешать. Посолить по вкусу.
6. Подавать овощи-гриль с дипом! Приятного аппетита!
Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!
Свежие комментарии