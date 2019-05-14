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Вегетарианский шашлык из овощей

  • Овощи:
  • 1 баклажан
  • 1 кабачок
  • 1 сладкий перец красный
  • 1 сладкий перец желтый
  • 10 луковиц-шалот
  • 1 батат или 300 г тыквы
  • Маринад:
  • 200 мл натурального йогурта/кефира
  • 3 см свежего имбиря (или 2 ч. л. молотого)
  • 1 острый перец
  • 1 веточка мяты
  • 1 веточка базилика
  • 2 зубчика чеснока
  • соль. перец по вкусу
  • Дип:
  • 100 мл натурального йогурта
  • 60 г майонеза
  • 1 ст. л. аджики
  • 1/2 лимона

Вегетарианский шашлык из овощей

Пошаговое описание рецепта

Вегетарианский шашлык из овощей - шаг 1

1

1. Для маринада смешать йогурт, лимонный сок, имбирь, мелконарезанный острый перец, специи, чеснок. Хорошо перемешать до однородности, можно также измельчить всю массу блендером.

Вегетарианский шашлык из овощей - шаг 2
2

2. Овощи нарезать кубиками 2-3 см.

Вегетарианский шашлык из овощей - шаг 3
3

3. Выложить овощи в маринад, перемешать так, чтобы маринад покрыл овощи со всех сторон и затем нанизать овощи на шпажки. Остаивть овощи на полчаса промариноваться.

Вегетарианский шашлык из овощей - шаг 4
4

4. Затем обжарить овощи на гриле (на среднем огне) примерно 15-20 минут, переворачивая, чтобы обжарить со всех сторон.

Вегетарианский шашлык из овощей - шаг 5
5

5. Для дипа смешать сок лимона, йогурт, майонез, аджику и перемешать. Посолить по вкусу.

Вегетарианский шашлык из овощей - шаг 6
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6. Подавать овощи-гриль с дипом! Приятного аппетита!

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