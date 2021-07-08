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Заворачиваю рыбу в лаваш и запекаю в духовке! Даже не любители рыбы требуют добавку, делюсь рецептом

Такой оригинальный и простейший рецепт давно стал одним из самых любимых в моей семье. Все очень просто и быстро, а получается аппетитно и сытно.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • филе любой рыбы, 300 г;
  • лук белый или красный, 1 шт;
  • сыр, 50 г;
  • сметана, 150 г;
  • яйцо, 1 шт;
  • зелень;
  • томаты, 2 шт;
  • лаваш.

Процесс приготовления

Рыбу промываем и просушиваем бумажными полотенцами, режем на порционные кусочки.

Солим рыбку и перчим, можно посыпать специями по вкусу.

Лук режем тонкими колечками, помидоры – тонкими кружочками.

Зелень – укроп и петрушку мелко режем и смешиваем со сметаной, яйцом и тертым сыром. Солим и перчим по вкусу.

Лаваш режем на прямоугольники.

На каждый выкладываем кружочки томатов, с одной стороны, лук, сверху рыбу и поливаем соусом.

Заворачиваю рыбу в лаваш и запекаю в духовке! Даже не любители рыбы требуют добавку, делюсь рецептом

Заворачиваем лаваш конвертом.

Таким образом проделываем со всеми прямоугольниками лаваша.

Выкладываем конвертики в форму для запекания и смазываем сметанным соусом.

Заворачиваю рыбу в лаваш и запекаю в духовке! Даже не любители рыбы требуют добавку, делюсь рецептом

Запекаем блюдо 30 – 35 минут при 180 градусах.

Заворачиваю рыбу в лаваш и запекаю в духовке! Даже не любители рыбы требуют добавку, делюсь рецептом

Блюдо получается очень ароматным и вкусным, подаю в горячем виде с любыми гарнирами и салатами из свежих овощей. Домашний соус из горчицы и сметаны или майонеза добавят оригинальности блюду.

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