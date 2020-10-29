Старый махровый халат не выкинула, а пустила в дело. Посмотрите, какая красота для ванной из него получилась

Как правило, махровые банные халаты служат нам длительное время, ведь используем мы их утром и вечером, после ванной. Вся семья у меня в таких халатах и периодически я покупаю кому-то новый, а старый не выбрасываю, а придумываю разные разности.

К примеру, у одного отрезала рукава и сшила из них шапочки для волос после ванны – удобно одевать на мокрый волос для сушки, а не накручивать на голове огромный тюрбан из полотенца.

Из остального халата я шью небольшие кухонные полотенчики, прихватки, тряпочки для стола. У меня есть собака и для него получается большое полотенце, которое хорошо впитывает воду и «товарищ» быстро вытирается.

А еще получается отличный коврик для ванны, который быстро впитывает воду просто стирается и быстро высыхает.

Коврик из банного халата

вырезаем спинку халата;

сгибаем вдвое и вырезаем ровный прямоугольник;

строчим со всех сторон, чтобы ткань хорошо держалась;

обшиваем края для крепости полосками плотной ткани, чтобы коврик держал форму;

из остального халата вырезаем кружки с диаметром около 5 см, стягиваем их ниткой и получаем мягкие шарики, пришиваем их руками по всем сторонам коврика.

Вот такая красота и практичность появилась в ванной.