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Конфеты Коровка в домашних условиях. Любимая сладость всегда на вашем столе

Конфеты Коровка в домашних условиях получаются очень вкусными, прямо как в магазине. После того, как вы один раз приготовите конфеты по такому рецепту, вы больше не будете покупать их в магазине.

Конфеты Коровка в домашних условиях: ингредиенты

Конфеты Коровка в домашних условиях

  1. Молоко — 2 ст. (два стакана)
  2. Сахар — 6 ст. (шесть стаканов)
  3. Сливочное масло — 100 гр. (сто грамм)
  4. Яйца — 3 шт. (три штуки)
  5. Какао — 1 ст. л (одна столовая ложка)

Рецепт приготовления:

Конфеты Коровка в домашних условиях. Любимая сладость всегда на вашем столе 7

  • Смешайте все компоненты и варите 20 минут.
  • Затем разлейте по формочкам, можете выложить на полиэтилен, подождите, пока застынут и разрежьте на порции.
  • Такие конфеты вытаскиваются очень легко, необходимо лишь слегка надавить.

Конфеты Коровка в домашних условиях — просто и вкусно.

Конфеты Коровка в домашних условиях. Любимая сладость всегда на вашем столе 8

Приятого аппетита!

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