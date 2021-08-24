Конфеты Коровка в домашних условиях. Любимая сладость всегда на вашем столе

Конфеты Коровка в домашних условиях получаются очень вкусными, прямо как в магазине. После того, как вы один раз приготовите конфеты по такому рецепту, вы больше не будете покупать их в магазине.
Конфеты Коровка в домашних условиях: ингредиенты
- Молоко — 2 ст. (два стакана)
- Сахар — 6 ст. (шесть стаканов)
- Сливочное масло — 100 гр. (сто грамм)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Какао — 1 ст. л (одна столовая ложка)
Рецепт приготовления:
- Смешайте все компоненты и варите 20 минут.
- Затем разлейте по формочкам, можете выложить на полиэтилен, подождите, пока застынут и разрежьте на порции.
- Такие конфеты вытаскиваются очень легко, необходимо лишь слегка надавить.
Конфеты Коровка в домашних условиях — просто и вкусно.
Приятого аппетита!
Свежие комментарии