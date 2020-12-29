Вкусные молодые кабачки в панировке с сыром — очень легкое и простое блюдо.

Сегодня на обед предлагаем приготовить Вкусные молодые кабачки в панировке. Приготовленные по нашему рецепту, они получаются очень приятными на вкус, с хрустящей корочкой и нежной мякотью.

Такие кабачки должны понравиться даже тем, кто их не очень-то жалует.

Вкусные молодые кабачки в панировке

Кабачки являются разновидностью тыквы. Они пришли к нам из северной Мексики, и изначально в еду использовались только их семена.

Молодые кабачки очень полезны, имеют лучшие вкусовые качества. Их можно использовать в диетическом питании людям, у которых имеются проблемы с пищеварением. Так как они содержат малое количество калорий, то их могут часто употреблять в диетах для похудения.

Молодые кабачки можно использовать в сыром виде в салатах, можно их печь и жарить.

Чтобы приготовить кабачки в панировке, необходимо:

полкило желательно молодых кабачков

два яйца

семьдесят грамм сыра

четыре столовые ложки панировочных сухарей

несколько веточек укропа

зелень – по вкусу

соль – по вкусу

Как готовить кабачки в панировке с сыром:

Кабачки помыть и так как весной они бывают очень нежными, то можно кожицу не очищать. Затем порезать кружочками толщиной в полмиллиметра.

Порезанные кабачки положить в глубокую миску и отложить. Ни в коем случае не солить сразу, так как они начнут пускать сок и быстро обмякнут!

Ни в коем случае не солить сразу, так как они начнут пускать сок и быстро обмякнут! Сыр натереть на мелкой фракции терки.

Укроп помыть, просушить и мелко нарубить.

Панировочные сухари всыпать в плоскую тарелочку.

Добавить сыр, укроп и перемешать руками.

Яйца разбить в глубокую емкость, посолить и хорошо взбить венчиком.

Вот теперь нужно посолить кабачки.

Руками равномерно распределить соль по всей поверхности кабачков.

Противень застелить калькой или специальным силиконовым ковриком.

А теперь каждый кабачковый кружочек окунуть в яйцо, обвалять в сухарях с сыром и выложить на противень.

Духовку установить на двести градусов и отправить туда кабачки приблизительно на полчаса.

Как только сыр расплавится, и кабачки покроются румяной корочкой, нужно их достать из духовки.

Выложить кабачки на плоскую тарелочку и можно подавать к столу.

Приятного всем аппетита!