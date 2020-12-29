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Вкусные молодые кабачки в панировке с сыром — очень легкое и простое блюдо.

Сегодня на обед предлагаем приготовить Вкусные молодые кабачки в панировке. Приготовленные по нашему рецепту, они получаются очень приятными на вкус, с хрустящей корочкой и нежной мякотью.

Такие кабачки должны понравиться даже тем, кто их не очень-то жалует.

Вкусные молодые кабачки в панировке

Кабачки являются разновидностью тыквы. Они пришли к нам из северной Мексики, и изначально в еду использовались только их семена.

Молодые кабачки очень полезны, имеют лучшие вкусовые качества. Их можно использовать в диетическом питании людям, у которых имеются проблемы с пищеварением. Так как они содержат малое количество калорий, то их могут часто употреблять в диетах для похудения.

Молодые кабачки можно использовать в сыром виде в салатах, можно их печь и жарить.

Вкусные молодые кабачки в панировке

Чтобы приготовить кабачки в панировке, необходимо:

  • полкило желательно молодых кабачков
  • два яйца
  • семьдесят грамм сыра
  • четыре столовые ложки панировочных сухарей
  • несколько веточек укропа
  • зелень – по вкусу
  • соль – по вкусу

Как готовить кабачки в панировке с сыром:

  • Кабачки помыть и так как весной они бывают очень нежными, то можно кожицу не очищать. Затем порезать кружочками толщиной в полмиллиметра.

Вкусные молодые кабачки в панировке

  • Порезанные кабачки положить в глубокую миску и отложить.
    Ни в коем случае не солить сразу, так как они начнут пускать сок и быстро обмякнут!
  • Сыр натереть на мелкой фракции терки.
  • Укроп помыть, просушить и мелко нарубить.
  • Панировочные сухари всыпать в плоскую тарелочку.
  • Добавить сыр, укроп и перемешать руками.
  • Яйца разбить в глубокую емкость, посолить и хорошо взбить венчиком.
  • Вот теперь нужно посолить кабачки.
  • Руками равномерно распределить соль по всей поверхности кабачков.
  • Противень застелить калькой или специальным силиконовым ковриком.
  • А теперь каждый кабачковый кружочек окунуть в яйцо, обвалять в сухарях с сыром и выложить на противень.
  • Духовку установить на двести градусов и отправить туда кабачки приблизительно на полчаса.

Вкусные молодые кабачки в панировке с сыром — очень легкое и простое блюдо.

  • Как только сыр расплавится, и кабачки покроются румяной корочкой, нужно их достать из духовки.

Выложить кабачки на плоскую тарелочку и можно подавать к столу.

Приятного всем аппетита!

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