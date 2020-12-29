Вкусные молодые кабачки в панировке с сыром — очень легкое и простое блюдо.

Сегодня на обед предлагаем приготовить Вкусные молодые кабачки в панировке. Приготовленные по нашему рецепту, они получаются очень приятными на вкус, с хрустящей корочкой и нежной мякотью.
Такие кабачки должны понравиться даже тем, кто их не очень-то жалует.
Вкусные молодые кабачки в панировке
Кабачки являются разновидностью тыквы. Они пришли к нам из северной Мексики, и изначально в еду использовались только их семена.
Молодые кабачки очень полезны, имеют лучшие вкусовые качества. Их можно использовать в диетическом питании людям, у которых имеются проблемы с пищеварением. Так как они содержат малое количество калорий, то их могут часто употреблять в диетах для похудения.
Молодые кабачки можно использовать в сыром виде в салатах, можно их печь и жарить.
Чтобы приготовить кабачки в панировке, необходимо:
- полкило желательно молодых кабачков
- два яйца
- семьдесят грамм сыра
- четыре столовые ложки панировочных сухарей
- несколько веточек укропа
- зелень – по вкусу
- соль – по вкусу
Как готовить кабачки в панировке с сыром:
- Кабачки помыть и так как весной они бывают очень нежными, то можно кожицу не очищать. Затем порезать кружочками толщиной в полмиллиметра.
- Порезанные кабачки положить в глубокую миску и отложить. Ни в коем случае не солить сразу, так как они начнут пускать сок и быстро обмякнут!
- Сыр натереть на мелкой фракции терки.
- Укроп помыть, просушить и мелко нарубить.
- Панировочные сухари всыпать в плоскую тарелочку.
- Добавить сыр, укроп и перемешать руками.
- Яйца разбить в глубокую емкость, посолить и хорошо взбить венчиком.
- Вот теперь нужно посолить кабачки.
- Руками равномерно распределить соль по всей поверхности кабачков.
- Противень застелить калькой или специальным силиконовым ковриком.
- А теперь каждый кабачковый кружочек окунуть в яйцо, обвалять в сухарях с сыром и выложить на противень.
- Духовку установить на двести градусов и отправить туда кабачки приблизительно на полчаса.
- Как только сыр расплавится, и кабачки покроются румяной корочкой, нужно их достать из духовки.
Выложить кабачки на плоскую тарелочку и можно подавать к столу.
Приятного всем аппетита!
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