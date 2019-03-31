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Брежневский рецепт селедочного масла. Вкуснейшая закуска

Брежневский рецепт селедочного масла. Вкуснейшая закуска

Такую закуску готовили еще во времена СССР. 

 

Селедочное масло подходит как для праздничного стола, так для ежедневного завтрака. И готовится она довольно быстро и из дешевых ингредиентов.

Необходимые продукты

  • 200 грамм сливочного масла
  • 1 филе крупной сельди
  • укроп
  • 2 вареных яйца
  • 1 зубчик чеснока
  • горчица
  • 1 отварная морковь
  • соль

Начинаем приготовление




Отварную морковь очищаем, режем на крупные кусочки и кладем в чашу блендера.

Сельдь нарезаем кусочками и добавляем к моркови.

Отваренные вкрутую яйца очищаем от скорлупы и нарезаем произвольными кусочками. Добавляем к остальным продуктам в чашу блендера. Туда же кладем укроп, сливочное масло. очищенный чеснок, горчицу и немного соли. Все взбиваем блендером до однородной массы.

Готовое масло кладем в банку и убираем в холодильник на 1-2 часа. А потом намазываем на бутерброды и подаем к столу.

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