Пирожное Картошка – Великолепный Вкусный Шоколадный Десерт Всего за 5 минут

Если Вы любитель сладко покушать, то предлагаем приготовить всего, то за 5 минут очень вкусный шоколадный десерт – Пирожное Картошка.

Пирожное Картошка — вкусный шоколадный десерт, нужно:

триста граммов печенья

сто граммов сливочного масла

двести граммов сгущенки

пять столовых ложек какао

столовая ложка коньяка

Шоколадный десерт — Пирожное Картошка

Сливочное масло достать из холодильника и оставить при комнатной температуре, чтобы оно немного смягчилось.

После переложить его в глубокую миску.

Туда же залить половину банки сгущенного молока.

Пять столовых ложек какао просеять через мелкое сито к маслу и сгущенке.

Все перемешать венчиком до получения гладкой однородной массы.

Теперь по желанию можно добавить коньяк. Коньяк придаст печеньям особый пикантный вкус.

Снова все перемешать.

В чашу для блендера поместить кусочки печенья и измельчить его.

Крошку из печенья отправить в миску к маслу и сгущенке.

Все хорошо перемешать.

Брать по полторы столовые ложки полученной массы и сформировать печенья, придав им форму картошек.

Печенья расположить на тарелочке и обсыпать какао.

Тарелочку с печеньями отправить в холодильник, чтобы они немного охладились.

Вот буквально за 5 минут мы приготовили наш замечательный вкусный шоколадный десерт.

Через некоторое время охлажденные Пирожное Картошка достаньте из холодильника, переложите на красивую плоскую тарелочку и подайте к столу вместе с черным кофе или же свежезаваренным крепким чаем.

Приятного всем чаепития!