Пирожное Картошка – Великолепный Вкусный Шоколадный Десерт Всего за 5 минут

Если Вы любитель сладко покушать, то предлагаем приготовить всего, то за 5 минут очень вкусный шоколадный десерт – Пирожное Картошка.
Пирожное Картошка — вкусный шоколадный десерт, нужно:
- триста граммов печенья
- сто граммов сливочного масла
- двести граммов сгущенки
- пять столовых ложек какао
- столовая ложка коньяка
Шоколадный десерт — Пирожное Картошка
- Сливочное масло достать из холодильника и оставить при комнатной температуре, чтобы оно немного смягчилось.
- После переложить его в глубокую миску.
- Туда же залить половину банки сгущенного молока.
- Пять столовых ложек какао просеять через мелкое сито к маслу и сгущенке.
- Все перемешать венчиком до получения гладкой однородной массы.
- Теперь по желанию можно добавить коньяк. Коньяк придаст печеньям особый пикантный вкус.
- Снова все перемешать.
- В чашу для блендера поместить кусочки печенья и измельчить его.
- Крошку из печенья отправить в миску к маслу и сгущенке.
- Все хорошо перемешать.
- Брать по полторы столовые ложки полученной массы и сформировать печенья, придав им форму картошек.
- Печенья расположить на тарелочке и обсыпать какао.
- Тарелочку с печеньями отправить в холодильник, чтобы они немного охладились.
Вот буквально за 5 минут мы приготовили наш замечательный вкусный шоколадный десерт.
Через некоторое время охлажденные Пирожное Картошка достаньте из холодильника, переложите на красивую плоскую тарелочку и подайте к столу вместе с черным кофе или же свежезаваренным крепким чаем.
Приятного всем чаепития!
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