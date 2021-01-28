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Пирожное Картошка – Великолепный Вкусный Шоколадный Десерт Всего за 5 минут

Если Вы любитель сладко покушать, то предлагаем приготовить всего, то за 5 минут очень вкусный шоколадный десерт – Пирожное Картошка.

Пирожное Картошка — вкусный шоколадный десерт, нужно:

  • триста граммов печенья

Пирожное Картошка

  • сто граммов сливочного масла
  • двести граммов сгущенки
  • пять столовых ложек какао
  • столовая ложка коньяка

Шоколадный десерт — Пирожное Картошка

  • Сливочное масло достать из холодильника и оставить при комнатной температуре, чтобы оно немного смягчилось.
  • После переложить его в глубокую миску.
  • Туда же залить половину банки сгущенного молока.

Пирожное Картошка – Великолепный Вкусный Шоколадный Десерт Всего за 5 минут

  • Пять столовых ложек какао просеять через мелкое сито к маслу и сгущенке.
  • Все перемешать венчиком до получения гладкой однородной массы.
  • Теперь по желанию можно добавить коньяк. Коньяк придаст печеньям особый пикантный вкус.
  • Снова все перемешать.
  • В чашу для блендера поместить кусочки печенья и измельчить его.

Пирожное Картошка – Великолепный Вкусный Шоколадный Десерт Всего за 5 минут

  • Крошку из печенья отправить в миску к маслу и сгущенке.
  • Все хорошо перемешать.
  • Брать по полторы столовые ложки полученной массы и сформировать печенья, придав им форму картошек.
  • Печенья расположить на тарелочке и обсыпать какао.
  • Тарелочку с печеньями отправить в холодильник, чтобы они немного охладились.

Вот буквально за 5 минут мы приготовили наш замечательный вкусный шоколадный десерт.

Пирожное Картошка

Через некоторое время охлажденные Пирожное Картошка достаньте из холодильника, переложите на красивую плоскую тарелочку и подайте к столу вместе с черным кофе или же свежезаваренным крепким чаем.

Приятного всем чаепития!

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