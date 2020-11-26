Тарталетки — Топ 7 рецептов!

1. Тарталетки закусочные

Тарталетки-15 шт.

Сыр плавл.(дружба)-1 шт.

Огурец св.-1 шт.

Яйцо вар.-1 шт.

Рыбка красн.-200 гр.

Майонез-2 стол.л.

1.Сыр,яйцо,. натереть.

2.Рыбу(оставить немного для украшения) ,огурец нарезать мелк. кубиком.

3.Всё соединить+майонез,выложить на тарталетки,украсить по вашему желанию.

2. Тарталетки из картофеля с куриным филе под чесночно-сырным соусом.

Несмотря на длинное название, эти тарталетки просты в приготовлении и при этом очень красивые и вкусные!

Вам потребуется:

Филе курицы — 700 г

Майонез — 200 г

Чеснок — 3 зубчика

Картофель — 6-8 шт (большие)

Сыр — 100-200 г

Зелёный лук

Соль

Как готовить:

1. Куриное филе нарезать средними кубиками. В сковороду налить водички (около стакана), добавить майонез и выложить кусочки куриного филе. Посолить. Тушить под крышкой 30 мин. Добавить нарезанный чеснок. Начинка для тарталеток готова.

2.Теперь будем чистить картошку. Почистили, помыли. Трём картошку. Не забудем посолить!

3. Дальше берём формочки для кексов. Например, с антипригарным покрытием. Хорошо смазываем их подсолнечным маслом.

4. Выкладываем в формочки тёртую сырую картошку, так, чтобы это было в форме корзиночек. В середину выкладываем курицу с чесноком.

5. Ставим в разогретую духовку (температура ~240 градусов) на 20-25 минут.6. Пока тарталетки сидят в духовку, трём сыр на тёрке и режем зелёный лук. Сыр и лук перемешиваем.7. По истечении 20-25 минут достаём тарталетки из духовки и посыпаем их сверху сыром с луком.8. Ещё раз отправляем их в духовку, минут на 5-10.

Приятного аппетита!

3. Закрытые тарталетки с курицей, грибами и шпинатом

Ингредиенты:

●500 г муки

●250 г слив.масла

●2 яйца

●2-3 ст.л. воды

●0,5 ч.л. соли

●250 г лесных грибов

●1 большая луковица

●2 зубчика чеснока

●40 г слив.масла

●300 г куриного филе

●200 г шпината

●1 желток

Приготовление:

Муку перетереть со слив.маслом, вбить яйца, добавить воду и замесить песочное тесто

Сформировать из теста диск,завернуть его в пленку и оставить в холодильнике на 2часа.

Грибы, лук и чеснок мелко нарезать и 5 минут обжаривать в 1ст.л.сливочного масла.

Так же в 1ст.л сливочного масла отдельно обжарить нарезанные соломкой куриное филе и шпинат

Соединить курицу с грибами и луком, посолить начинку по вкусу.

Тесто раскатать в пласт толщиной 5мм,вырезать из него 24кружка, половину кружков поместить

в формочки для кексов, предварительно смазанных маслом, прижать тесто ко дну и стенкам,

на него выложить начинку

и накрыть оставшимися кружками теста, скрепить краешки, наколоть вилкой, смазать взбитым желтком

и поставить форму в разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут.

4. Сырные шарики для ленивых хозяек

Блюдо готовится за пять минут и способно разнообразить ваш стол, если неожиданно нагрянули гости. Вкусно и просто!!! Я уже облизываюсь.

Ингредиенты:

-плавленые сырки,

-морковь,

-маслины,

-тарталетки,

-чеснок,

черный перец,

-майонез.

Приготовление:

Свежую морковь натираем на мелкой терке. Можно — на средней или даже на крупной (на любителя).

Так же поступаем с плавлеными сырками – на крупной терке.

Чеснок мелко измельчаем ножом или пропускаем через давилку.

Добавляем в полученную массу майонез, перчим и все перемешиваем.

Берём готовые тарталетки, благо сейчас они есть в любом магазине.

На дно тарталетки чайной ложкой выкладываем немного массы, кладем маслину и сверху добавляем ещё немного сырной массы.

Ложкой придаем форму шарика и при желании украшаем веточкой зелени.

Сырные шарики готовы! Можн о угощать гостей.

5. Салат с креветками в тарталетках

Спешу поделиться с вами рецептом приготовления салата с креветками в тарталетках. Вкусное, сытное блюдо можно подавать как закуску, или как салат. При этом он может стать достойным украшением вашего праздничного стола.

Вам потребуется:

Креветки – 250 гр.

Яйца куриные – 4 шт.

Сыр моцарелла – 150 гр.

Перец болгарский (желтый) – 0,5 шт.

Чеснок – 1 шт.

Тарталетки — 10 шт.

Икра красная – 100 гр.

Майонез

Соль

Как готовить:

1. Первым делом ставим варить на средний огонь вкрутую яйца (примерно минут на 7). После чего ставим их под холодную проточную воду, а затем очищаем от скорлупы.

Креветки также отправляем вариться на среднем огне в подсоленной воде. Варим около 10 минут, после чего остужаем их и очищаем от панциря и головы.

2. Готовые яйца нарезаем средними кубиками и перекладываем в салатницу.

Добавляем креветки (цельные), и сверху трём на крупной терке сыр. Болгарский перец очищаем от семян и нарезаем мелкими кубиками, после чего добавляем их в салат.

Солим по вкусу и заправляем майонезом с чесноком (передавленным через чеснокодавилку). Тщательно перемешиваем.

3. Тарталетки наполняем несколькими ложками салата и украшаем красной икрой.

Подавать вместе с белым полусладким вином.

Приятного аппетита!

Советы:

— Салат можно заправить уже готовым чесночным майонезом.

— Если вы купили уже очищенные мороженые креветки, то их можно разморозить и ошпарить на несколько минут крутым кипятком, а затем добавить в салат.

— При желании в салат можно добавить немного зелени укропа.

— Сыр можно использовать любой из твёрдых сортов.

6. Жюльен в тарталетках

Ингредиенты:

Грудка куриная (вареная) — 400 г

Шампиньоны (свежие) — 400 г

Лук репчатый — 2 шт

Сыр (сливочный, не очень твердый) — 300 г

Сливки (20%) — 500 мл

Мука пшеничная — 2 ст. л.

Приготовление:

1.Грибы, лук, грудку мелко нарезать — и обжарить до выпаривания лишней жидкости.

2.Добавить сливки и медленно вводить муку — чтобы загустело

3.Разложить по тарталеткам

4.Посыпать сверху тертым сыром и запекать в духовке до образования корки (минут 10 — 15 )

7. Тарталетки с крабовыми палочками и яйцом.

Крабовые палочки — 2 шт.

Яйцо куриное (отварное в крутую) — 2 шт.

Сыр голландский (сыр любых твердых сортов) — 100 гр.

Майонез (легкий) — 1 ст. л.

Специи (соль и перец)

Тарталетки

Яйца и крабовые палочки нарезать кубиками (не крупно).

Добавить натертый на мелкой терке сыр и майонез.

Посолить и поперчить.

Все ингредиенты перемешать и уложить в тарталетки.

Вкусная закуска готова.