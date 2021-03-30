Пасхальный кулич — рецепт кулича, который не крошится и долго сохраняет вкус. Скоро Пасха, а это значит, время куличей! Этот рецепт — фантастический! Кулич долго сохраняет свои вкусовые качества, не крошится и получается очень аппетитным!

Пасхальный кулич: ингредиенты

370 (триста семьдесят) гр — муки (все ингредиенты для количества трех куличей) 100 (сто) гр — горячего молока 120 (сто двадцать) гр — теплого молока 8 (восемь) гр — сухих дрожжей 50 (пятьдесят) гр -сливочного масла 100 (сто) гр — изюма, цукатов 1 (одна) шт — яиц половина ч. ложки — соли 1 (одна) шт — белка 1 (одна) ч. ложка — лимонного сока 200 (двести) гр — сахарной пудры кондитерская посыпка 5 (пять) гр — ванильного сахара 100 (сто) гр — сахара

Рецепт приготовления: