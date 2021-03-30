Скатерть-Самобранка

5 338 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Пасхальный кулич

Пасхальный кулич — рецепт кулича, который не крошится и долго сохраняет вкус. Скоро Пасха, а это значит, время куличей! Этот рецепт — фантастический! Кулич долго сохраняет свои вкусовые качества, не крошится и получается очень аппетитным!

Пасхальный кулич

Пасхальный кулич: ингредиенты

  1. 370 (триста семьдесят) гр — муки (все ингредиенты для количества трех куличей)
  2. 100 (сто) гр — горячего молока
  3. 120 (сто двадцать) гр — теплого молока
  4. 8 (восемь) гр — сухих дрожжей
  5. 50 (пятьдесят) гр -сливочного масла
  6. 100 (сто) гр — изюма, цукатов
  7. 1 (одна) шт — яиц
  8. половина ч. ложки — соли
  9. 1 (одна) шт — белка
  10. 1 (одна) ч. ложка — лимонного сока
  11. 200 (двести) гр — сахарной пудры
  12. кондитерская посыпка
  13. 5 (пять) гр — ванильного сахара
  14. 100 (сто) гр — сахара

Рецепт приготовления:

  • В кастрюлю насыпьте муку (20 гр.) и влейте горячее молоко
  • Хорошо перемешайте и на плиту. Проварите тесто до загустения, затем снимите с огня, переложите в посуду и накройте пленкой
  • В таком виде оставьте его остывать
  • В теплое молоко добавьте сухие дрожжи и всыпьте ложку сахара, перемешайте. Оставьте массу в теплом месте на 15 минут
  • В глубокую посуду просейте муку, добавьте оставшийся сахар, соль и ванильный сахар. Все перемешайте
  • В массу вбейте куриное яйцо и добавьте дрожжи, все перемешайте.
    И добавьте остывшую заготовку теста, снова перемешайте. И замесите мягкое тесто
  • Затем добавьте в него сливочное масло и перемешайте. Получившееся тесто выложите на рабочую поверхность и замешивайте в течение 20 минут. Готовое тесто переложите в чашку, накройте пленкой и оставьте в теплом месте на 2 часа
  • Через это время тесто переложите на рабочую поверхность, руками растяните в пласт и сверху присыпьте подготовленные цукаты с изюмом. А потом тщательно вмесите их в тесто. Чтобы тесто не прилипало к рукам, смажьте их растительным маслом
  • Готовое тесто разделите на 3 части. Каждой придайте вид квадратика, затем сложите его конвертиком и придайте округлую форму. Получившиеся заготовки переложите в бумажную форму. Готовые куличи оставьте подходить на полтора часа. Подготовленные куличи отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов. И выпекайте в течение получаса. Затем остудите. В белок добавьте сахарную пудру, хорошо перемешайте и добавьте лимонный сок. В получившейся смеси обмакните куличи и присыпьте посыпкой. Пасхальный кулич готов! Светлой Пасхи Вам!
Ссылка на первоисточник
ВЫПЕЧКА
Обсудить

Картина дня

наверх