Пасхальный кулич — рецепт кулича, который не крошится и долго сохраняет вкус. Скоро Пасха, а это значит, время куличей! Этот рецепт — фантастический! Кулич долго сохраняет свои вкусовые качества, не крошится и получается очень аппетитным!
Пасхальный кулич: ингредиенты
- 370 (триста семьдесят) гр — муки (все ингредиенты для количества трех куличей)
- 100 (сто) гр — горячего молока
- 120 (сто двадцать) гр — теплого молока
- 8 (восемь) гр — сухих дрожжей
- 50 (пятьдесят) гр -сливочного масла
- 100 (сто) гр — изюма, цукатов
- 1 (одна) шт — яиц
- половина ч. ложки — соли
- 1 (одна) шт — белка
- 1 (одна) ч. ложка — лимонного сока
- 200 (двести) гр — сахарной пудры
- кондитерская посыпка
- 5 (пять) гр — ванильного сахара
- 100 (сто) гр — сахара
Рецепт приготовления:
- В кастрюлю насыпьте муку (20 гр.) и влейте горячее молоко
- Хорошо перемешайте и на плиту. Проварите тесто до загустения, затем снимите с огня, переложите в посуду и накройте пленкой
- В таком виде оставьте его остывать
- В теплое молоко добавьте сухие дрожжи и всыпьте ложку сахара, перемешайте. Оставьте массу в теплом месте на 15 минут
- В глубокую посуду просейте муку, добавьте оставшийся сахар, соль и ванильный сахар. Все перемешайте
- В массу вбейте куриное яйцо и добавьте дрожжи, все перемешайте. И добавьте остывшую заготовку теста, снова перемешайте. И замесите мягкое тесто
- Затем добавьте в него сливочное масло и перемешайте. Получившееся тесто выложите на рабочую поверхность и замешивайте в течение 20 минут. Готовое тесто переложите в чашку, накройте пленкой и оставьте в теплом месте на 2 часа
- Через это время тесто переложите на рабочую поверхность, руками растяните в пласт и сверху присыпьте подготовленные цукаты с изюмом. А потом тщательно вмесите их в тесто. Чтобы тесто не прилипало к рукам, смажьте их растительным маслом
- Готовое тесто разделите на 3 части. Каждой придайте вид квадратика, затем сложите его конвертиком и придайте округлую форму. Получившиеся заготовки переложите в бумажную форму. Готовые куличи оставьте подходить на полтора часа. Подготовленные куличи отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов. И выпекайте в течение получаса. Затем остудите. В белок добавьте сахарную пудру, хорошо перемешайте и добавьте лимонный сок. В получившейся смеси обмакните куличи и присыпьте посыпкой. Пасхальный кулич готов! Светлой Пасхи Вам!
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