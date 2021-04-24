Скатерть-Самобранка

5 345 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

«Как я пыталась накормить француза». Наташа живёт в Париже 18 лет и наблюдает, как там едят

Нам пишет из Парижа бывшая рижанка Наташа Гудермане:

«Позади очередной месяц жесткого карантина в Париже.

Как и многие, я увлеклась кухней с энтузиазмом человека, который спешит перепробовать все перед концом света. Повар я неопытный и робкий, поэтому блюда делала исключительно по чужим рецептам.

В качестве подопытного кролика был выбран француз с прекрасно развитым вкусом, эстет и денди. Во Франции почти все мужчины умеют хорошо готовить, и удивить их трудно. И все же я задалась целью впечатлить этого вкусового сноба чем-нибудь этаким из русской кухни.

Сначала я объявила, что будет борщ. Он поинтересовался, что это, и с искренним недоумением спросил: «Ты ведь не собираешься кормить меня супом?!» После чего я поняла, что суп – это нечто настолько неприлично-неэротичное в глазах француза, что угощение им чуть ли не приравнивается к оскорблению. Супом дома кормят только младенцев и дедулек.

Затем была красная икра. Привезенный мной деликатес вызвал у гостя отторжение и солидарность со всеми «самцами» мира. «Это вкусно, – сказал он, – но я не могу есть этих сперматозоидов. Это все равно что есть мужские яйца!» Бр-р-р…

Тогда я решила, что уж сочники-то произведут на него неизгладимое впечатление.

Пришлось долго объяснять, что такое творог. В ход пошли такие поэтические сравнения, как белая земля или твердый снег. Дело в том, что творога во Франции нет. По крайней мере, такого, как у нас. Поэтому я просто подогреваю в кастрюльке фессель (это что-то типа простокваши), сливаю через сито лишнюю жидкость – и все: великолепный домашний творог готов.

Когда сочники были сделаны, француз надкусил один, сказал: «Весьма интересно…» – и положил назад на тарелку. Полный провал.

Дальше был заливной пирог с луком и яйцами на кефире. Теперь уже пришлось объяснять, что такое кефир. Потому что кефира во Франции тоже нет, но есть арабское ферментированное молоко, и это почти одно и то же. Кефир довел желудок бедного француза до революционного состояния.

Потом я сделала торт из печенья. Эксперт попробовал и сказал, что торт слишком тяжелый, а десерт же должен быть «легким, свежим и воздушным, как облачко».

Ну ладно. Легкий так легкий. И я наколдовала сметанный тортик с клубникой на желатине. «Очень подозрительный продукт этот желатин», – сказал дегустатор и есть отказался.

О-ла-ла… Оладушки! Последняя надежда. И – да, оладушки пришлись по вкусу. Бинго! Но вот есть их француз захотел не со сметаной, не с вареньем и даже не с медом, а… с морскими улитками! И хотя блюдо вызвало восторг, несением русской культуры в мир это уже не назовешь.

Еда — это религия французов. Как они питаются?

Во Франции еда – больше чем еда. Это символ самой жизни, ее смысла, который для француза заключается в удовольствии жить. А еще это то, что связывает и объединяет людей. Поэтому к еде здесь относятся с трепетом и уважением. Это особенно сильно чувствуется, когда возвращаешься из поездок в другие страны.

Француз не будет есть что-то сомнительное, просроченное или просто не вызывающее эстетического удовольствия. И отказывать себе ни в чем не будет. Даже если он жадный. Для французов вообще несвойственно экономить на еде, выбирать более дешевые продукты. И они всегда найдут деньги на ресторан, даже будучи студентами. Скорее чего-нибудь не купят – одежды, например, но в ресторан сходят. Порции всегда небольшие, потому что лучше по чуть-чуть, но разной еды, чем много одной и той же.

Французы едят три раза в день, и всегда в одно и то же время. Есть клише – сладкий и легкий завтрак, тяжелый и соленый ужин. Выпечка – только утром. Круассаны и булочки исчезают из всех кафе к полудню.

Обед не пропускают никогда. Это железно. Обед всегда между 12.30 и 14.30. Это либо классика из трех блюд, либо обильный салат, например, с лососем, либо, если уж вам совсем некогда, сэндвич. Но это не просто какой-то бутерброд, это поэма, переложенная на багет.

Photo by Jay Wennington on Unsplash
Photo by Jay Wennington on Unsplash

Ну а ужин – это главное время суток. И не раньше восьми. А чаще в девять, а то и в десять часов вечера. Причем ужин состоит не из легкого салатика, а из целого парада блюд, который венчает десерт, – и все это под щедрый аккомпанемент вина. После ужина пьют кофе. Ну и что, что на ночь, удовольствия ведь еще не заканчиваются!

Ужин может длиться часами и закончиться за полночь. Это доказывает, что вовсе не отказ от пищи после шести является залогом стройности. Залог стройности – родиться французом.

Встречаемся в бульоне

В промежутках между тремя приемами пищи поесть в городе практически невозможно. Помню, как мы с рижской подругой бегали по Парижу, потому что ей приспичило в пять вечера съесть стейк. Она отказывалась верить, что в Париже это невозможно, и очень сердилась. Мы упирались повсюду в закрытые двери, и закончилось все в «Макдональдсе».

Это при том, что Франция занимает первое место в мире по количеству туристов и одну из лидирующих позиций в ресторанном бизнесе.

Хорошие рестораны часто бывают переполнены. Незнакомые люди сидят вплотную друг к другу, объединенные общей религией – едой. Поскольку место здесь на вес золота, вам не позволят сесть вдвоем за столик для четверых (что в Лондоне, например, было бы обычным делом). И не разрешат пить кофе за столиком, накрытым скатертью для обеда.

Photo by Megan Markham on Unsplash
Photo by Megan Markham on Unsplash

Особняком стоят элитные гастрономические рестораны. Шеф-повар здесь художник, и стоит ужин с произведениями искусства очень дорого. Обратное явление – бульоны. Это исторически очень дешевые заведения, где рабочие могли восстановить силы днем, и чаще всего – мясным бульоном. А вечером сюда стекались искатели впечатлений из привилегированных слоев. Таким образом, все перемешивалось, как в бульоне, жизнь кипела, иногда до самого утра. Кстати, люди старшего поколения, с которыми я разговаривала про Париж, сетуют на то, как рано прекращается жизнь в нынешней столице, каким грустным и опустевшим город кажется по ночам по сравнению с бурлящими временами их юности.

На какое-то время бульоны почти исчезли, но сейчас мода на них снова возрождается. Кормят здесь вкусно и совсем недорого по французским меркам, а атмосфера веселая и дружелюбная».

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитический эксперт рунета

Россиянам назвали частые ошибки при приготовлении шашлыка

Читать
Россиянам назвали частые ошибки в приготовлении шашлыка
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитэксперт

Россиянам назвали частые ошибки в приготовлении шашлыка

Рецепт салата с консервированным тунцом
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Рецепт салата с консервированным тунцом

Хименес-Браво из "Мастер Шеф" позвал Мартыновскую в свой загородный дом, неожиданное видео: "Это мой секретик..."
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Хименес-Браво из "Мастер Шеф" позвал Мартыновскую в свой загородный дом, неожиданное видео: "Это мой секретик..."

«Как я пыталась накормить француза». Наташа живёт в Париже 18 лет и наблюдает, как там едят
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

«Как я пыталась накормить француза». Наташа живёт в Париже 18 лет и наблюдает, как там едят

Нам пишет из Парижа бывшая рижанка Наташа Гудермане: «Позади очередной месяц жесткого карантина в Париже. Как и многие, я увлеклась кухне...
Вкусные блюдца для пасхальных яиц. Как красиво подать яйца на Пасху
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаш уютный дом

Вкусные блюдца для пасхальных яиц. Как красиво подать яйца на Пасху

Диетолог Королева объяснила россиянам, как выйти из поста без вреда для здоровья
Материал, выбранный редакторами МиртесенRusNewsToday24

Диетолог Королева объяснила россиянам, как выйти из поста без вреда для здоровья

Названа главная ошибка во время готовки шашлыка
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕН ТВ Новости

Названа главная ошибка во время готовки шашлыка

Итальянцы пришли в восторг от искусства русских пить алкоголь
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Итальянцы пришли в восторг от искусства русских пить алкоголь

Вак балиш — татарские пирожки с мясом. Мягкое и нежное тесто
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Вак балиш — татарские пирожки с мясом. Мягкое и нежное тесто

3 совета по покраске яиц на Пасху: как определить свежий продукт и спасти скорлупу от растрескивания
Материал, выбранный редакторами МиртесенПсихология

3 совета по покраске яиц на Пасху: как определить свежий продукт и спасти скорлупу от растрескивания

Одно из главных блюд, которое традиционно готовят на Пасху, - крашеные вареные яйца. Всем хочется, чтобы продукт был свежим, а скорлупа н...
Раскрыт секрет долголетия японцев
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕН ТВ Новости

Раскрыт секрет долголетия японцев

Диетолог рассказал о лучших напитках для запивания еды
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовые Известия

Диетолог рассказал о лучших напитках для запивания еды

Мясников дал рекомендации по выбору безопасной рыбы
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Мясников дал рекомендации по выбору безопасной рыбы

Мясников рассказал, на что следует обращать внимание при выборе рыбы
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Мясников рассказал, на что следует обращать внимание при выборе рыбы

Доктор Мясников порекомендовал россиянам не есть крупную рыбу
Материал, выбранный редакторами МиртесенКартина Дня

Доктор Мясников порекомендовал россиянам не есть крупную рыбу

Доктор Мясников рассказал, какую рыбу опасно есть для здоровья
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Доктор Мясников рассказал, какую рыбу опасно есть для здоровья

По его словам, в крупной рыбе с большей долей вероятности можно найти ртуть, которая скапливается в ее организме. Медик также вспомнил о ...
А вы пробовали салат с макаронами. Очень аппетитно. Салат на каждый день и на праздник.
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

А вы пробовали салат с макаронами. Очень аппетитно. Салат на каждый день и на праздник.

Храним очищенную картошку в пакете без воздуха: лежит несколько дней и не портится
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Храним очищенную картошку в пакете без воздуха: лежит несколько дней и не портится

Супер простой, интересный и красивый способ покрасить яйца на Пасху
Материал, выбранный редакторами МиртесенСвоими руками

Супер простой, интересный и красивый способ покрасить яйца на Пасху

Ресторан «Жажда крови» и мясной сомелье Павел Поцелуев приготовили предложение для тех, кто отправляется за пределы города
Материал, выбранный редакторами МиртесенBusiness Daily

Ресторан «Жажда крови» и мясной сомелье Павел Поцелуев приготовили предложение для тех, кто отправляется за пределы города

Рыбно-картофельные котлеты из рыбной консервы.
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусно с Любовью

Рыбно-картофельные котлеты из рыбной консервы.

Назван секрет долголетия японцев
Материал, выбранный редакторами МиртесенИЗВЕСТИЯ iz

Назван секрет долголетия японцев

Специалисты рассказали о правильном выборе мяса для шашлыка
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Специалисты рассказали о правильном выборе мяса для шашлыка

Россиянам раскрыли секреты японских долгожителей
Материал, выбранный редакторами МиртесенRusNewsToday24

Россиянам раскрыли секреты японских долгожителей

Нутрициолог объяснил, как уменьшить количество вредных жиров в рационе
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Нутрициолог объяснил, как уменьшить количество вредных жиров в рационе

Россиянам рассказали об основных правилах сбалансированного рациона
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Россиянам рассказали об основных правилах сбалансированного рациона

Моя 5-ка небанальных праздничных закусок. Только выигрышные рецепты: эффектный вид, новый вкус и быстрая готовка
Материал, выбранный редакторами МиртесенВаши любимые рецепты

Моя 5-ка небанальных праздничных закусок. Только выигрышные рецепты: эффектный вид, новый вкус и быстрая готовка

Сделала фаршированные шампиньоны трех видов. Съели все
Материал, выбранный редакторами МиртесенWebUnions

Сделала фаршированные шампиньоны трех видов. Съели все

Доктор Мясников рассказал, какая рыба опасна для здоровья
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Доктор Мясников рассказал, какая рыба опасна для здоровья

Достали 6 картофелин и фарш: готовим сразу 6 блюд
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Достали 6 картофелин и фарш: готовим сразу 6 блюд

1
Повторение пройденного Куличи
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусно с Любовью

Повторение пройденного Куличи

Постный салат с красной фасолью и тунцом
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Постный салат с красной фасолью и тунцом

Опасный шашлык: как не испортить майские праздники некачественной продукцией
Материал, выбранный редакторами МиртесенТверские Ведомости - Новости Твери и Тверской области

Опасный шашлык: как не испортить майские праздники некачественной продукцией

Картина дня

наверх