Курица в духовке под апельсиновым соусом. Вся прелесть заключается в соусе

Курица в духовке под апельсиновым соусом получается очень нежной и ароматной.
Курица в духовке под апельсиновым соусом: ингредиенты
- Сливочное масло — 180 гр. (сто восемьдесят грамм)
- Картофель — 1 кг. (один килограмм)
- Курица — 1,7 — 2,2 кг. (один килограмм семьсот грамм — два килограмма двести грамм)
- Соль — 2 ч. л (две чайные ложки)
- Чеснок — 2 з. (два зубчика)
- Лук репчатый — 1 шт. (одна штука)
- Майонез — 4 ст. л (четыре столивые ложки)
- Имбирь — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Перец чёрный — 1 ч. л (одня чайная ложка)
- Апельсин — 1 шт. (одна штука)
- Укроп — один пучок
Рецепт приготовления:
- Сначала приготовьте маринад: в глубокую миску выдавите сок апельсина и влейте туда 100 гр. растопленного масла.
- Затем добавьте измельчённый чеснок, имбирь, черный молотый перец, оль и майонез.
- Всё хорошо перемешайте до однородной массы — маринад готов.
- Окуните курицу в маринад и обмажьте со всех сторон, включая внутреннюю часть.
- Накройте миску с курицей пищевой плёнкой и отправьте в холодильник на 2 часа.
- Через 2 часа достаньте курицу, переложите в форму для выпекания, сверху курицы налейте маринад.
- Курицу отправьте в духовку и запекайте при 180 градусах в течение часа.
- Через час курицу достаньте из духовки, сверху полейте соком, который выделяется при варке и заново поставьте в духовку.
- Каждые 10 минут повторите процедуру поливания ещё два раза.
- За это время растопите 70 грамм сливочного масла на разогретой сковороде.
- Затем в сковороду отправьте нарезанную картошку и обжарьте до полуготовности.
- Готовую курицу достаньте из духовки и переложите полуготовый картофель к мясу.
- Форму с мясом и картошкой снова отправьте в духовку на 15-20 минут.
- В масле, оставшемся после картошки, обжарьте лук, нарезанный кольцами, до золотистого цвета.
- Курицу с картошкой переложите на блюдо для подачи, добавьте луковые колечки и украсьте зеленью.
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Приятного аппетита!
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