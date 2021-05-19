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Курица в духовке под апельсиновым соусом. Вся прелесть заключается в соусе

Курица в духовке под апельсиновым соусом получается очень нежной и ароматной.

Курица в духовке под апельсиновым соусом: ингредиенты

Курица в духовке под апельсиновым соусом

  1. Сливочное масло — 180 гр. (сто восемьдесят грамм)
  2. Картофель — 1 кг. (один килограмм)
  3. Курица — 1,7 — 2,2 кг. (один килограмм семьсот грамм — два килограмма двести грамм)
  4. Соль — 2 ч. л (две чайные ложки)
  5. Чеснок — 2 з. (два зубчика)
  6. Лук репчатый — 1 шт. (одна штука)
  7. Майонез — 4 ст. л (четыре столивые ложки)
  8. Имбирь — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
  9. Перец чёрный — 1 ч. л (одня чайная ложка)
  10. Апельсин — 1 шт. (одна штука)
  11. Укроп — один пучок

Рецепт приготовления:

  • Сначала приготовьте маринад: в глубокую миску выдавите сок апельсина и влейте туда 100 гр. растопленного масла.
  • Затем добавьте измельчённый чеснок, имбирь, черный молотый перец, оль и майонез.
  • Всё хорошо перемешайте до однородной массы — маринад готов.
  • Окуните курицу в маринад и обмажьте со всех сторон, включая внутреннюю часть.
  • Накройте миску с курицей пищевой плёнкой и отправьте в холодильник на 2 часа.
  • Через 2 часа достаньте курицу, переложите в форму для выпекания, сверху курицы налейте маринад.
  • Курицу отправьте в духовку и запекайте при 180 градусах в течение часа.
  • Через час курицу достаньте из духовки, сверху полейте соком, который выделяется при варке и заново поставьте в духовку.
  • Каждые 10 минут повторите процедуру поливания ещё два раза.
  • За это время растопите 70 грамм сливочного масла на разогретой сковороде.
  • Затем в сковороду отправьте нарезанную картошку и обжарьте до полуготовности.
  • Готовую курицу достаньте из духовки и переложите полуготовый картофель к мясу.
  • Форму с мясом и картошкой снова отправьте в духовку на 15-20 минут.
  • В масле, оставшемся после картошки, обжарьте лук, нарезанный кольцами, до золотистого цвета.
  • Курицу с картошкой переложите на блюдо для подачи, добавьте луковые колечки и украсьте зеленью.

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Курица в духовке под апельсиновым соусом. Вся прелесть заключается в соусе 2

Приятного аппетита!

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