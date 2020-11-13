Гости даже не поймут из чего вы его приготовили. Ужин из лаваша

Готовим вкусный пирог на основе лаваша с начинкой из яиц, лука и сыра. Пирог получается необычным, привлекательным и очень аппетитным, его верхушка напоминает небольшие розочки. Для этого, из лаваша формируем трубочки с начинкой, нарезам на куски и заливаем сметанным соусом. Благодаря заливке после запекания кусочки соединяются друг с другом в один пирог. Пирог выходит очень мягким, он вкусный, как в горячем, так и холодном состоянии.

Приготовление:

Яйца отварите «крутую», очистите, натрите на крупной терке. Зеленый лук нарежьте кольцами, киньте к яичной смеси.

Твердый сыр нашинкуйте на крупной терке, поместите в основной состав. Добавьте сметану, всыпьте соль, черный перец по вкусу.

Смесь тщательно перемешайте до однородности.

Лист лаваша выложите на рабочую доску, сверху нанесите слой полученной массы, равномерно распределяя ее по всему периметру лопаткой.

Лаваш с начинкой сверните в плотный рулет. Таким образом поступите с другими экземплярами.

Рулеты разделите на небольшие поперечные кусочки, выложите их в круглую жаропрочную форму. Форму необходимо смазать маслом или застелить пергаментной бумагой.

Отдельно приготовьте заливку. Яйца расколотите вилкой, добавьте сметану, влейте молоко, приправьте солью и сухими травами.

Компоненты тщательно перемешайте венчиком до получения однородного состава.

Смесью залейте лаваш с начинкой, охватывая весь периметр.

Духовку прогрейте до 180 градусов, внутрь поместите форму с содержимым. Запекайте блюдо 25 минут. В процессе запекания пирог поднимется и увеличится в объеме, но после остывания он немного осядет.

Пирог достаньте из формы, нарежьте на порционные куски.

Приятного аппетита!

Ингредиенты:

Лаваш — 3 шт.

Яйца — 5 шт.

Сыр тертый — 120 г.

Зеленый лук – 30 г.

Сметана — 100 г.

Соль и перец- по вкусу

Заливка: