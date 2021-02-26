Нашла отличную замену внезапно подорожавшей в 10 раз мойве. Эта рыба ничуть не хуже и по вполне доступной цене

Мойва — одна из моих самых любимых рыб. А потому меня серьезно разочаровало подорожание этой рыбы.
Раньше я всегда покупала мойву и жарила ее — в сковороде, в духовке или на мангале.
Обожаю мойву в жареном виде.
Но, извините, покупать мойву за 420 рублей за килограмм — это бред.
А потому, сначала я очень расстроилась, так как больше не могу позволить себе мойву в жаренном виде, но я смогла найти рыбу, которая стоит все так же дешево, а по своим вкусовым качествам практически один в один — жареная мойва.
Раньше эту рыбу покупали исключительно для того, чтобы кормить домашних кошек.
Когда я впервые купила ее, мама тоже сказала, что эта рыба для кормления кошек.
Может быть поэтому она и не подорожала, так как у людей сложился в голове данный стереотип?
Однако по вкусу, эта рыба один в один жареная мойва. Раньше они были в одном ценовом диапазоне, но в прошлом году мойва резко подорожала, а стоимость этой рыбы осталась на прежнем уровне.
И, если цена выросла на нее, то совсем незначительно.
А я говорю про странную рыбу под названием ПУТАССУ.
Путассу жарю точно так же, как мойву, получается также вкусно.
Ингредиенты
- Рыба путассу — 1 кг;
- Мука — 1/2 стакана;
- Соль — по вкусу;
- Черный перец — по вкусу;
- Масло растительное — для жарки.
Пошаговое приготовление
Рыбу почистить, выпотрошить, обрезать голову и хвост. Обсушить бумажными салфетками.
В чистый и сухой полиэтиленовый пакет насыпать муку, соль и перец. Я уже давно панирую рыбу в пакете. Так получается аккуратнее и чище.
Можно по своему вкусу добавить каких-нибудь приправ и специй.
Сложить подготовленную рыбу в пакет.
В сковороду влить растительное масло и нагреть его до высоких температур.
Выкладывать поочередно рыбу в один слой в сковороду и обжаривать с обеих сторон до золотистой хрустящей корочки.
А самое главное — НЕ дорого и Не хуже внезапно подорожавшей мойвы.
А Вы ели жареную путассу?
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