Нашла отличную замену внезапно подорожавшей в 10 раз мойве. Эта рыба ничуть не хуже и по вполне доступной цене

Мойва — одна из моих самых любимых рыб. А потому меня серьезно разочаровало подорожание этой рыбы.

Раньше я всегда покупала мойву и жарила ее — в сковороде, в духовке или на мангале.

Обожаю мойву в жареном виде.

Но, извините, покупать мойву за 420 рублей за килограмм — это бред.

А потому, сначала я очень расстроилась, так как больше не могу позволить себе мойву в жаренном виде, но я смогла найти рыбу, которая стоит все так же дешево, а по своим вкусовым качествам практически один в один — жареная мойва.

Раньше эту рыбу покупали исключительно для того, чтобы кормить домашних кошек.

Когда я впервые купила ее, мама тоже сказала, что эта рыба для кормления кошек.

Может быть поэтому она и не подорожала, так как у людей сложился в голове данный стереотип?

Однако по вкусу, эта рыба один в один жареная мойва. Раньше они были в одном ценовом диапазоне, но в прошлом году мойва резко подорожала, а стоимость этой рыбы осталась на прежнем уровне.

И, если цена выросла на нее, то совсем незначительно.

А я говорю про странную рыбу под названием ПУТАССУ.

Путассу жарю точно так же, как мойву, получается также вкусно.

Ингредиенты

Рыба путассу — 1 кг;

Мука — 1/2 стакана;

Соль — по вкусу;

Черный перец — по вкусу;

Масло растительное — для жарки.

Пошаговое приготовление

Рыбу почистить, выпотрошить, обрезать голову и хвост. Обсушить бумажными салфетками.

В чистый и сухой полиэтиленовый пакет насыпать муку, соль и перец. Я уже давно панирую рыбу в пакете. Так получается аккуратнее и чище.

Можно по своему вкусу добавить каких-нибудь приправ и специй.

Сложить подготовленную рыбу в пакет.

В сковороду влить растительное масло и нагреть его до высоких температур.

Выкладывать поочередно рыбу в один слой в сковороду и обжаривать с обеих сторон до золотистой хрустящей корочки.

А самое главное — НЕ дорого и Не хуже внезапно подорожавшей мойвы.

А Вы ели жареную путассу?