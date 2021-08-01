Свекор научил готовить вкусные пирожки с картошкой и капустой. Тесто мягкое, пышное, после жарки не опадает

Быстрые и простые пирожки с любой начинкой. Можете сделать как я – с картофелем и капустой или придумать свою. Тесто мягкое, пышное, после жарки не опадает.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

молоко и кипяток по 250 мл;

сахар, 1 ст.л;

соль, 1,5 ч.л;

дрожжи свежие, 20 г или сухие 7 г;

сливочное масло растопленное, 100 г;

мука, около 700 г.

Для начинки из капусты необходимо:

лук и морковь по 1 шт;

капуста, 350 г;

соль, перец, специи;

томатная паста, 1 ст.л;

масло растительное, 60 мл.

Для картофельной начинки необходимо:

картофель, 2 шт;

лук, 1 шт;

соль, перец, масло сливочное.

Процесс приготовления

Начинки готовьте как обычно, капусту тушите, а картофель отваривайте в подсоленной воде и превращайте в пюре со сливочным маслом и обжаренными луком кубиками.

Начинки оставляем остывать.

Просеиваем муку и 1 стакан смешиваем с кипятком.

Теплое молоко смешиваем с сахаром и дрожжами, оставляем подниматься.

Добавляем в массу соль и перемешиваем.

Смешиваем заварное тесто и дрожжевую основу. Вливаем растопленное сливочное масло и насыпаем немного муки.

Вымешиваем тесто, постепенно подсыпая всю муку.

Накрываем тесто и оставляем на 1 час в теплом месте.

Формируем пирожки с капустной и картофельной начинкой.

Обжариваем пирожки на растительном масле с двух сторон до золотистого цвета, выкладываем на блюдо.

Я подаю пирожки горячими со сметаной, растопленным сливочным маслом. В холодном виде они тоже очень вкусные, тесто остается мягким, не становится резиновым.