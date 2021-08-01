Свекор научил готовить вкусные пирожки с картошкой и капустой. Тесто мягкое, пышное, после жарки не опадает

Быстрые и простые пирожки с любой начинкой. Можете сделать как я – с картофелем и капустой или придумать свою. Тесто мягкое, пышное, после жарки не опадает.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
молоко и кипяток по 250 мл;
сахар, 1 ст.л;
соль, 1,5 ч.л;
дрожжи свежие, 20 г или сухие 7 г;
сливочное масло растопленное, 100 г;
мука, около 700 г.
Для начинки из капусты необходимо:
лук и морковь по 1 шт;
капуста, 350 г;
соль, перец, специи;
томатная паста, 1 ст.л;
масло растительное, 60 мл.
Для картофельной начинки необходимо:
картофель, 2 шт;
лук, 1 шт;
соль, перец, масло сливочное.
Процесс приготовления
Начинки готовьте как обычно, капусту тушите, а картофель отваривайте в подсоленной воде и превращайте в пюре со сливочным маслом и обжаренными луком кубиками.
Начинки оставляем остывать.
Просеиваем муку и 1 стакан смешиваем с кипятком.
Теплое молоко смешиваем с сахаром и дрожжами, оставляем подниматься.
Добавляем в массу соль и перемешиваем.
Смешиваем заварное тесто и дрожжевую основу. Вливаем растопленное сливочное масло и насыпаем немного муки.
Вымешиваем тесто, постепенно подсыпая всю муку.
Накрываем тесто и оставляем на 1 час в теплом месте.
Формируем пирожки с капустной и картофельной начинкой.
Обжариваем пирожки на растительном масле с двух сторон до золотистого цвета, выкладываем на блюдо.
Я подаю пирожки горячими со сметаной, растопленным сливочным маслом. В холодном виде они тоже очень вкусные, тесто остается мягким, не становится резиновым.
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