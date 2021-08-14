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Раскрываю рецепт, который готовили в семье в течение многих лет. Мягкие и влажные: творожные рулетики

Мягкие и влажные, творожные рулетики – это отличное дополнение к чаю, их можно сделать и на праздничный стол. Особенно любят их дети и в нашей семье или исчезают в считанные минуты.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

слоеное тесто, 1 упаковка;

сливочное масло или маргарин, 250 г;

творог, 500 г;

яйца, 4 яйца;

соль и сахар по 1 ч.л.

Процесс приготовления

Масло заранее вынимаем из холодильника и перетираем его с яйцами, солью, сахаром и творогом. Это можно сделать погружным блендером или миксером.

Раскрываю рецепт, который готовили в семье в течение многих лет. Мягкие и влажные: творожные рулетики

Массу делим на 4 части.

Каждую распределяем на листе теста, накрываем еще листом теста и закручиваем рулет.

Раскрываю рецепт, который готовили в семье в течение многих лет. Мягкие и влажные: творожные рулетики

Таким образом делаем и второй рулет.

Заворачиваем их пергаментом и отправляем в морозильную камеру, чтобы они стали плотными и их можно было разрезать.

Режем на порционные кусочки и выкладываем их на противень, застеленный пергаментом.

Раскрываю рецепт, который готовили в семье в течение многих лет. Мягкие и влажные: творожные рулетики

Выпекаем при 200 градусах около 10 минут, но смотрите по своей духовке.

Остывшие рулетики посыпаем сахарной пудрой.

Раскрываю рецепт, который готовили в семье в течение многих лет. Мягкие и влажные: творожные рулетики

Рецепт хорош тем, что слоенное тесто, когда остынет и полежит, не будет крошится, за счет творога, рулетики получаются влажными и мягкими. Очень экономный рецепт, набор продуктов минимальный, но получается достаточно много вкусностей.

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