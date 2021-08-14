Раскрываю рецепт, который готовили в семье в течение многих лет. Мягкие и влажные: творожные рулетики

Мягкие и влажные, творожные рулетики – это отличное дополнение к чаю, их можно сделать и на праздничный стол. Особенно любят их дети и в нашей семье или исчезают в считанные минуты.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
слоеное тесто, 1 упаковка;
сливочное масло или маргарин, 250 г;
творог, 500 г;
яйца, 4 яйца;
соль и сахар по 1 ч.л.
Процесс приготовления
Масло заранее вынимаем из холодильника и перетираем его с яйцами, солью, сахаром и творогом. Это можно сделать погружным блендером или миксером.
Массу делим на 4 части.
Каждую распределяем на листе теста, накрываем еще листом теста и закручиваем рулет.
Таким образом делаем и второй рулет.
Заворачиваем их пергаментом и отправляем в морозильную камеру, чтобы они стали плотными и их можно было разрезать.
Режем на порционные кусочки и выкладываем их на противень, застеленный пергаментом.
Выпекаем при 200 градусах около 10 минут, но смотрите по своей духовке.
Остывшие рулетики посыпаем сахарной пудрой.
Рецепт хорош тем, что слоенное тесто, когда остынет и полежит, не будет крошится, за счет творога, рулетики получаются влажными и мягкими. Очень экономный рецепт, набор продуктов минимальный, но получается достаточно много вкусностей.
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