Рыбные котлеты: с хрустящей корочкой

Рыбные котлеты! Сегодня у нас очень вкусные рыбные котлеты. Рыбные котлетки полезны для здоровья и очень вкусны. Нежное это блюдо никого не оставит равнодушным. Котлетки эти сытные, но диетические. Так вот, эту вкусняшку мы сейчас и приготовим.

Рыбные котлеты: ингредиенты

Шестьсот граммов рыбного филе (мы взяли филе минтая)

Два яйца

Двадцать граммов сметаны

Пару зубчиков чеснока

Девяносто граммов сыра гауда (либо другой твёрдый сыр не менее сорока процентов жирности)

Девяносто граммов крахмала

Соль

Красный и чёрный перец

Пучок зелёного лук

Рыбные котлеты: готовка

Старательно промыть рыбное филе под холодной водой. Промокнуть кухонным бумажным полотенцем с обоих сторон. Взять разделочную доску и нарезать рыбное филе маленькими кусочками. Стоит учесть, что кусочки эти далее перемалываться не будут, так что кусочки должны быть действительно маленькие для получения хороших, нежных котлет.

Нарезанное рыбное филе переложить в мисочку, куда нужно будет добавить также соль, красный и чёрный перец. Полить рыбку лимонным соком.

Промыть и нарезать зелёный лук и посыпать им кусочки рыбного филе. Сверху выдавить пару зубчиков чеснока.

Для получения приятной текстуры в фарш нужно добавить пару ложек сметаны. Сметана — один из ингредиентов, придающих котлеткам особенную нежность.

Сметана — один из ингредиентов, придающих котлеткам особенную нежность. Взбить пару куриных яиц. Взбитые яйца добавить в фарш. Они будут склеивать фарш, чтобы котлетки не распадались.

Натереть сыр гауда либо иной сорт сыра на тёрке. Сырную стружку также отправить в фарш.

Теперь фарш нужно старательно перемешать. Перемешивая всыпать крахмал.

Разлить по сковороде с непригорающим покрытием подсолнечное масло и раскалить сковороду. Аккуратно захватить ложечку фарша и поместить в сковороду. Поджарить котлетки с одной стороны, затем перевернуть и поджарить до золотистого цвета.

На большое плоское блюдо постелить кухонное бумажное полотенчико. Выложить на него котлетки, чтобы лишний жир с них стёк.

Золотые котлетки с пылу с жару!

Рыбные котлеты: видео

Готовьтесь вкусить неповторимую нежность рыбных котлеток.

Рыбные котлеты: готовы