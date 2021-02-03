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Рыбные котлеты: с хрустящей корочкой

Рыбные котлеты! Сегодня у нас очень вкусные рыбные котлеты. Рыбные котлетки полезны для здоровья и очень вкусны. Нежное это блюдо никого не оставит равнодушным. Котлетки эти сытные, но диетические. Так вот, эту вкусняшку мы сейчас и приготовим.

Рыбные котлеты: ингредиенты

  • Шестьсот граммов рыбного филе (мы взяли филе минтая)
  • Два яйца
  • Двадцать граммов сметаны
  • Пару зубчиков чеснока
  • Девяносто граммов сыра гауда (либо другой твёрдый сыр не менее сорока процентов жирности)
  • Девяносто граммов крахмала
  • Соль
  • Красный и чёрный перец
  • Пучок зелёного лук

Рыбные котлеты

Рыбные котлеты: готовка

  • Старательно промыть рыбное филе под холодной водой. Промокнуть кухонным бумажным полотенцем с обоих сторон. Взять разделочную доску и нарезать рыбное филе маленькими кусочками. Стоит учесть, что кусочки эти далее перемалываться не будут, так что кусочки должны быть действительно маленькие для получения хороших, нежных котлет.
  • Нарезанное рыбное филе переложить в мисочку, куда нужно будет добавить также соль, красный и чёрный перец. Полить рыбку лимонным соком.
  • Промыть и нарезать зелёный лук и посыпать им кусочки рыбного филе. Сверху выдавить пару зубчиков чеснока.
  • Для получения приятной текстуры в фарш нужно добавить пару ложек сметаны.
    Сметана — один из ингредиентов, придающих котлеткам особенную нежность.
  • Взбить пару куриных яиц. Взбитые яйца добавить в фарш. Они будут склеивать фарш, чтобы котлетки не распадались.
  • Натереть сыр гауда либо иной сорт сыра на тёрке. Сырную стружку также отправить в фарш.
  • Теперь фарш нужно старательно перемешать. Перемешивая всыпать крахмал.
  • Разлить по сковороде с непригорающим покрытием подсолнечное масло и раскалить сковороду. Аккуратно захватить ложечку фарша и поместить в сковороду. Поджарить котлетки с одной стороны, затем перевернуть и поджарить до золотистого цвета.

Рыбные котлеты

На большое плоское блюдо постелить кухонное бумажное полотенчико. Выложить на него котлетки, чтобы лишний жир с них стёк.

Золотые котлетки с пылу с жару!

Рыбные котлеты: видео

Готовьтесь вкусить неповторимую нежность рыбных котлеток.

Рыбные котлеты: готовы

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