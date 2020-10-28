Скатерть-Самобранка

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Вкуснее чем из духовки. Яблочный пирог на сковороде

Один из самых простых рецептов вкусного пирога с яблоком на сковороде. Если вы поехали на дачу или у вас нет духовки, этот рецепт вас всегда выручит и вы порадуете свою семью вкусным и ароматным десертом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • яблоко, 1 шт;
  • яйца, 2 шт;
  • сахар, 50 г;
  • сахар для яблока, 1 с.л;
  • молоко, 125 мл;
  • масло растительное, 70 г;
  • мука, 125 г;
  • разрыхлитель, 1 ст.л;
  • варенье по вкусу, ванилин.

Процесс приготовления

Лист пергамента вырезаем по диаметру сковороды так, чтобы он накрывал и бортики сковороды.

Присыпаем сахаром пергамент в сковороде.

Яблоко режем на 2 части и убираем сердцевину, режем  тонкими полукольцами.

Выкладываем на дно сковороды яблочные дольки и посыпаем сахаром.

Яйца смешиваем с сахаром и взбиваем просто до растворения сахара миксером.

Вливаем растительное масло и перемешиваем.

Вливаем молоко и перемешиваем.

Муку соединяем с разрыхлителем и просеиваем, всыпаем в массу и вымешиваем тесто.

Тесто наливаем на сковороду, равномерно покрывая яблочные дольки. Накрываем сковороду крышкой и обжариваем на небольшом огне 25 минут.

При помощи тарелки переворачиваем пирог на блюдо, убираем пергамент.

Смазываем медом, вареньем или джемом и подаем к столу.

Вкуснее чем из духовки. Яблочный пирог на сковороде

По вкусу вы можете посыпать сахарной пудрой с корицей, измельченными орехами. На яблочные дольки вы также перед тестом можете насыпать немного изюма, получится еще вкуснее.

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