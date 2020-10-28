Вкуснее чем из духовки. Яблочный пирог на сковороде

Один из самых простых рецептов вкусного пирога с яблоком на сковороде. Если вы поехали на дачу или у вас нет духовки, этот рецепт вас всегда выручит и вы порадуете свою семью вкусным и ароматным десертом.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яблоко, 1 шт;
- яйца, 2 шт;
- сахар, 50 г;
- сахар для яблока, 1 с.л;
- молоко, 125 мл;
- масло растительное, 70 г;
- мука, 125 г;
- разрыхлитель, 1 ст.л;
- варенье по вкусу, ванилин.
Процесс приготовления
Лист пергамента вырезаем по диаметру сковороды так, чтобы он накрывал и бортики сковороды.
Присыпаем сахаром пергамент в сковороде.
Яблоко режем на 2 части и убираем сердцевину, режем тонкими полукольцами.
Выкладываем на дно сковороды яблочные дольки и посыпаем сахаром.
Яйца смешиваем с сахаром и взбиваем просто до растворения сахара миксером.
Вливаем растительное масло и перемешиваем.
Вливаем молоко и перемешиваем.
Муку соединяем с разрыхлителем и просеиваем, всыпаем в массу и вымешиваем тесто.
Тесто наливаем на сковороду, равномерно покрывая яблочные дольки. Накрываем сковороду крышкой и обжариваем на небольшом огне 25 минут.
При помощи тарелки переворачиваем пирог на блюдо, убираем пергамент.
Смазываем медом, вареньем или джемом и подаем к столу.
По вкусу вы можете посыпать сахарной пудрой с корицей, измельченными орехами. На яблочные дольки вы также перед тестом можете насыпать немного изюма, получится еще вкуснее.
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