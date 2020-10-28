Вкуснее чем из духовки. Яблочный пирог на сковороде

Один из самых простых рецептов вкусного пирога с яблоком на сковороде. Если вы поехали на дачу или у вас нет духовки, этот рецепт вас всегда выручит и вы порадуете свою семью вкусным и ароматным десертом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яблоко, 1 шт;

яйца, 2 шт;

сахар, 50 г;

сахар для яблока, 1 с.л;

молоко, 125 мл;

масло растительное, 70 г;

мука, 125 г;

разрыхлитель, 1 ст.л;

варенье по вкусу, ванилин.

Процесс приготовления

Лист пергамента вырезаем по диаметру сковороды так, чтобы он накрывал и бортики сковороды.

Присыпаем сахаром пергамент в сковороде.

Яблоко режем на 2 части и убираем сердцевину, режем тонкими полукольцами.

Выкладываем на дно сковороды яблочные дольки и посыпаем сахаром.

Яйца смешиваем с сахаром и взбиваем просто до растворения сахара миксером.

Вливаем растительное масло и перемешиваем.

Вливаем молоко и перемешиваем.

Муку соединяем с разрыхлителем и просеиваем, всыпаем в массу и вымешиваем тесто.

Тесто наливаем на сковороду, равномерно покрывая яблочные дольки. Накрываем сковороду крышкой и обжариваем на небольшом огне 25 минут.

При помощи тарелки переворачиваем пирог на блюдо, убираем пергамент.

Смазываем медом, вареньем или джемом и подаем к столу.