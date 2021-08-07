Вкуснее беляшей и чебуреков! Готовлю за несколько минут: начинку выбираю сама

Самое простое тесто без излишеств может быть очень мягким и нежным, подходящим для соленных пирожков или чебуреков. Можно их готовить с любой начинкой, как мясной, так и их творога, яиц и зеленого лука.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мука, 500 г;

вода, 300 мл;

соль, 1 ч.л;

укроп и зеленый лук по хорошему пучку;

масло сливочное, 150 г;

масло растительное, 50 мл;

соль, перец, специи.

Процесс приготовления

В воду насыпаем соль, перемешиваем и всыпаем просеянную муку.

Вымешиваем мягкое и эластичное тесто, накрываем и оставляем на 20 минут.

Зеленый лук и укроп мелко режем, смешиваем и добавляем порезанные кубиками отварные яйца.

Солим и перчим начинку.

Тесто режем на небольшие куски и каждый раскатываем в тонкую лепешку.

Смазываем лепешку растопленным сливочным маслом и посыпаем начинкой, складываем конвертом, промазывая каждый раз сливочным маслом и прокатываем скалкой.

Обжариваем лепешки на сковороде, смазанной растительным маслом. Жарим под крышкой на небольшом огне до румяности.

Когда вынимаем из сковороды, складываем стопочкой и сбрызгиваем сливочным маслом.

Очень нежные и ароматные лепешки – это отличное дополнение к разным блюдам на пикнике, простом ужине.