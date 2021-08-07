Вкуснее беляшей и чебуреков! Готовлю за несколько минут: начинку выбираю сама

Самое простое тесто без излишеств может быть очень мягким и нежным, подходящим для соленных пирожков или чебуреков. Можно их готовить с любой начинкой, как мясной, так и их творога, яиц и зеленого лука.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
мука, 500 г;
вода, 300 мл;
соль, 1 ч.л;
укроп и зеленый лук по хорошему пучку;
масло сливочное, 150 г;
масло растительное, 50 мл;
соль, перец, специи.
Процесс приготовления
В воду насыпаем соль, перемешиваем и всыпаем просеянную муку.
Вымешиваем мягкое и эластичное тесто, накрываем и оставляем на 20 минут.
Зеленый лук и укроп мелко режем, смешиваем и добавляем порезанные кубиками отварные яйца.
Солим и перчим начинку.
Тесто режем на небольшие куски и каждый раскатываем в тонкую лепешку.
Смазываем лепешку растопленным сливочным маслом и посыпаем начинкой, складываем конвертом, промазывая каждый раз сливочным маслом и прокатываем скалкой.
Обжариваем лепешки на сковороде, смазанной растительным маслом. Жарим под крышкой на небольшом огне до румяности.
Когда вынимаем из сковороды, складываем стопочкой и сбрызгиваем сливочным маслом.
Очень нежные и ароматные лепешки – это отличное дополнение к разным блюдам на пикнике, простом ужине.
Свежие комментарии