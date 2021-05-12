Бабушка работала дояркой и научила делать сметану из литра молока

Домашняя сметана доступна не всем, многим приходится довольствоваться тем, что предлагают в магазинах и рынках. Но эти продукты не всегда можно назвать сметаной, а непонятной субстанцией.
Чтобы сделать домашнюю сметану, нужно купить качественное и жирное молоко.
Выливаем его в чистую литровую стеклянную банку и ставим ее на полотенце в кастрюлю.
Доливаем в кастрюлю воду так, чтобы она доходила до горла банки и доводим до кипения. Кипятим в течение 10 минут, вынимаем из воды банку и остужаем.
В качестве закваски берем сметану, любую, магазинную или домашнюю. Достаточно несколько ложек.
Перемешиваем молоко со сметаной, накрываем банку крышкой и оставляем на 1 час при комнатной температуре.
Перемешиваем массу и вновь оставляем на 1 час.
Повторяем процедуру еще один раз и оставляем на ночь.
Складываем марлю в несколько слоев и сцеживаем массу – должна отойти сыворотка.
Такую сметану можно использовать в качестве основы для крема или подавать с блинчиками, оладушками.
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