Бабушка работала дояркой и научила делать сметану из литра молока

Домашняя сметана доступна не всем, многим приходится довольствоваться тем, что предлагают в магазинах и рынках. Но эти продукты не всегда можно назвать сметаной, а непонятной субстанцией.

Чтобы сделать домашнюю сметану, нужно купить качественное и жирное молоко.

Выливаем его в чистую литровую стеклянную банку и ставим ее на полотенце в кастрюлю.

Доливаем в кастрюлю воду так, чтобы она доходила до горла банки и доводим до кипения. Кипятим в течение 10 минут, вынимаем из воды банку и остужаем.

В качестве закваски берем сметану, любую, магазинную или домашнюю. Достаточно несколько ложек.

Перемешиваем молоко со сметаной, накрываем банку крышкой и оставляем на 1 час при комнатной температуре.

Перемешиваем массу и вновь оставляем на 1 час.

Повторяем процедуру еще один раз и оставляем на ночь.

Складываем марлю в несколько слоев и сцеживаем массу – должна отойти сыворотка.