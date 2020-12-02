Закуски на праздничный стол! 10 рецептов!

1. Мини-бутерброды с курицей



Мини-бутерброды с курицей

На 6-8 персон :

Куриное филе- 400 гр

Огурец — 200 гр

Творожный сыр или майонез — 100 гр

Зеленый лук — 1 шт

Цедра лимона- 1 ч л

Укроп или другая зелень

6-8 кусков хлеба

Приготовить куриное филе , сварить или обжарить.

Огурец нарезать кубиками , положить в дуршлак, посолить и оставить на 10 минут .

Смешать сыр (майонез), измельченный зеленый лук и цедру лимона .

Измельчить куриное филе (нарезать тонкими полосками или кубиками ).

Смешать кусочки курицы с сырным (майонезным ) кремом , огурцом , добавить соль и перец по вкусу .

На 3-4 кусочка хлеба кладем получившуюся массу , накрываем оставшивмя хлебом , прижимаем слегка . Разрезаем бутерброды по диагонали два раза, получается из одного бутерброда- 4 маленьких треугольника . Один срез мажем сырным кремом или майонезом и обмакиваем в измельченный укроп. Приятного аппетита ))

2. Маленькие бутерброды (канапе)

Вот такая закуска, может украсить любой стол.

Пражский багет

Лососевое масло

Семга слабосоленая

Огурец свежий

Сыр dorblu

Сыр emmental

Помидоры черри

Листья салата

Приятного аппетита!

3. Bruschetta с томатами



Ингредиенты:

— свежий белый хлеб

— оливковое масло

— чеснок

— помидоры черри (желтые и красные)

— базилик

— свежемолотый черный перец

1. Хлеб поджарить на сковороде(с небольшим количеством оливкового масла) или на гриле.

2. Пока поджаривается хлеб, нарезать салат из помидоров и базилика, приправив его перцем.3. Готовый хлеб натереть чесноком и выложить на него сверху салат.

Приятного аппетита!

4. Рулетики из сырокопченого бекона.

Смешать сливочный мягкий сыр с укропом (у меня «Президент»). Завернуть в бекон.

5. закуска «ПИНГВИНЫ»



Ингредиенты:

маслины без косточки

сыр филадельфия (или любой другой творожный сыр)

маленькая морковь

зубочистки

Приготовление:

Сливаем лишнюю жидкость из банки с маслинами.

Вырезаем дольку из 1 маслины и через получившееся отверстие наполняем ее сыром филадельфия. Вы можете использовать небольшой пакет с отрезанной верхушкой — на подобии кондитерского мешка, или сделать это с помощью маленькой ложки или даже пальца.

Морковь режем кружочками.

Вырезаем из кружочка моркови небольшой фрагмент, и засовываем в другую маслину так, чтобы острый конец был снаружи.

Теперь ставим маслины друг на друга и на кружочек моркови, и протыкаем сверху вниз зубочисткой.

Закуска готова

6. «Канапе с плавленым сыром и помидорками»



Плавленый сырок нарезать кубиками и посыпать со всех сторон измельченным укропом.

Нанизать на шпажки сыр и помидорки-черри.

Вместо помидорок можно использовать маслины, красную соленую рыбку, ветчину… Всё, что пожелаете!

Вкусного Вам застолья и с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

7. Яйца в свекольном маринаде



вареные вкрутую яйца (куриные или перепелиные)

Для маринада:

• 2 свеклы

• 250 мл вода

• 100 мл спиртового уксуса 9% (или другого по наличию и вкусу)

• 1 неполная чайная лужка соли

• 1 лавровый лист

• 1/2 ч.л. горошин черного перца

• 2 полные (с верхом) ст. ложки сахара

Приготовление

Куриные яйца обмыть, погрузить в холодную воду, довести до кипения и варить 8-10 минут (в зависимости от размера, перепелиные варить 5 минут). Затем залить холодной водой и дать остыть.

Пока яйца стынут в холодной воде, свеклу вымыть, очистить и порезать небольшими кусочками.

Добавить к свекле все остальные ингредиенты маринада и поставить на огонь (в маринад можно добавить и различные специи по вкусу, например, тертый мускатный орех, немного соевого соуса и др.).

После закипания маринада огонь уменьшить и варить под крышкой 15 минут.

Маринад остудить, поставив кастрюлю в холодную воду.

Очистить яйца, положить в охлажденный маринад со свеклой и поместить в холодильник мариноваться на 1-2 суток (минимум на сутки) в плотно закрытой посуде.

Яйца в маринаде должны свободно плавать, чтобы они мариновались равномерно. При мариновании посуду изредка встряхивайте.

Готовые яйца извлекайте из маринада по мере надобности и, промокнув капли салфеткой, используйте для украшения блюд или в качестве самостоятельной закуски, добавив сметану с солью и специями или майонез, или соус тартар.

ПРИМЕЧАНИЕ! Маринованные яйца не предназначены для длительного хранения — в холодильнике не более 3-5 дней.

8. Канапе с селедочным тар-таром



хлеб бурже намазать филадельфией.Селедку, помидорку, маринованые огурчики и лук с зеленью порубить.Все перемешать.Добавить лимонный сок и немного дижонской горчицы.

9. Рулетики из баклажанов



Всё очень просто!Помыть и порезать баклажан,обжарить с двух сторон,промокнуть на бумажном полотенце.Морковь натереть на крупной тёрке и пассеровать на сковороде в большом количестве масла,потом надавить чеснока(по вкусу) и закручивать морковь в рулетики. Готовый продукт выложить на тарелку и красиво украсить.Приятного аппетита)))

10. Салат в тарталетках «рыбак-обжора



тресковая печень (растертая вилкой), вареные яйца (натертые на терке), мелко-мелко нарезанный красный репчатый лук, майонез. все!!! :)))