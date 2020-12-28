Не представляю праздника без этой закуски: вкусно, а главное не нужно ничего варить!

В преддверии праздников у всех хозяек много хлопот и не всегда успеваешь сделать все задуманные блюда. Хочу поделиться одним из самых простых и на самом деле, быстрых рецептов рыбной закуски в виде шариков.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- красная слабосоленая рыба, 100 г;
- копченые перепелиные яйца, 8 шт;
- сыр творожный, 60 г;
- сыр твердый, 100 г.
Процесс приготовления
Рыбу берите по вкусу самую разную и разной степени солености, режем мелкими кусочками.
Белки отделяем от желтков и трем их на мелкой терке.
Желтки мелко рубим.
Совет: если нет перепелиных яиц, можно отварить обычные куриные яйца.
Сыр трем на мелкой терке. Если нет твердого сыра, подходит и плавленый, но не берите сильно соленый и мягкий.
Смешиваем рыбу, желтки и сыр, потом вводим творожный сыр и хорошо перемешиваем массу.
Формируем шарики с грецкий орех, обваливаем в тертом белке, украшаем по своему вкусу и выкладываем на блюдо. Можно предварительно положить на тарелку листья салата, а сами шарики немного присыпать укропом или паприкой.
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