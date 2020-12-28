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Не представляю праздника без этой закуски: вкусно, а главное не нужно ничего варить!

В преддверии праздников у всех хозяек много хлопот и не всегда успеваешь сделать все задуманные блюда. Хочу поделиться одним из самых простых и на самом деле, быстрых рецептов  рыбной закуски в виде шариков.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • красная слабосоленая рыба, 100 г;
  • копченые перепелиные яйца, 8 шт;
  • сыр творожный, 60 г;
  • сыр твердый, 100 г.

Процесс приготовления

Рыбу берите по вкусу самую разную и разной степени солености, режем мелкими кусочками.

Белки отделяем от желтков и трем их на мелкой терке.

Желтки мелко рубим.

Совет: если  нет перепелиных яиц, можно отварить обычные куриные яйца.

Сыр трем на мелкой терке. Если нет твердого сыра, подходит и плавленый, но не берите сильно соленый и мягкий.

Смешиваем рыбу, желтки и сыр, потом вводим творожный сыр и хорошо перемешиваем массу.

Формируем шарики с грецкий орех, обваливаем в тертом белке, украшаем по своему вкусу и выкладываем на блюдо. Можно предварительно положить на тарелку листья салата, а сами шарики немного присыпать укропом или паприкой.

Не представляю праздника без этой закуски: вкусно, а главное не нужно ничего варить!

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