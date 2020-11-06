Думали что, это просто натертая морковь? Но удивились, как вкусно получилось

Это блюдо я придумала, когда просто не нашла на кухне ничего вкусного. Заглянула в холодильник и там было пусто. Тогда я просто взяла разные продукты, которые точно есть у всех, и приготовила эту запеканку. Попробуйте, вы не пожалеете.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- морковь, 300 г;
- яйца, 2 шт;
- сахар, 80 г;
- соль, цедра половины лимона;
- молоко, 160 мл;
- масло растительное, 60 мл;
- манная крупа, 240 г;
- разрыхлитель, 1 ч.л;
- масло сливочное для смазывания формы.
Для приготовления сиропа необходимо:
- сахар, 60 г;
- вода, 100 мл.
Процесс приготовления
Трем на крупной терке морковь и смешиваем с цедрой лимона, яйцами, молоком сахаром.
Перемешиваем до однородности, солим.
Вливаем растительное масло и перебиваем массу погружным блендером.
Всыпаем манную крупу, разрыхлитель и перемешиваем.
Оставляем тесто на 15 минут.
Смазываем форму кусочком сливочного масла и выкладываем тесто, разравниваем.
Выпекаем 50 минут при 170 градусах.
Сок половины лимона смешиваем с сахаром и водой, доводим до кипения и остужаем.
Вынимаем пирог из духовки и остужаем в форме.
Когда пирог остынет, пропитываем его сиропом, по желанию посыпаем сахарной пудрой и подаем к столу.
В тесто вы можете добавить кусочки сухофруктов, измельченные орехи.
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