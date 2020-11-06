Думали что, это просто натертая морковь? Но удивились, как вкусно получилось

Это блюдо я придумала, когда просто не нашла на кухне ничего вкусного. Заглянула в холодильник и там было пусто. Тогда я просто взяла разные продукты, которые точно есть у всех, и приготовила эту запеканку. Попробуйте, вы не пожалеете.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

морковь, 300 г;

яйца, 2 шт;

сахар, 80 г;

соль, цедра половины лимона;

молоко, 160 мл;

масло растительное, 60 мл;

манная крупа, 240 г;

разрыхлитель, 1 ч.л;

масло сливочное для смазывания формы.

Для приготовления сиропа необходимо:

сахар, 60 г;

вода, 100 мл.

Процесс приготовления

Трем на крупной терке морковь и смешиваем с цедрой лимона, яйцами, молоком сахаром.

Перемешиваем до однородности, солим.

Вливаем растительное масло и перебиваем массу погружным блендером.

Всыпаем манную крупу, разрыхлитель и перемешиваем.

Оставляем тесто на 15 минут.

Смазываем форму кусочком сливочного масла и выкладываем тесто, разравниваем.

Выпекаем 50 минут при 170 градусах.

Сок половины лимона смешиваем с сахаром и водой, доводим до кипения и остужаем.

Вынимаем пирог из духовки и остужаем в форме.

Когда пирог остынет, пропитываем его сиропом, по желанию посыпаем сахарной пудрой и подаем к столу.