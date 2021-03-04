Нужна только манка и мандарины. Вкуснятина за 15 минут: это вы не пробовали.

Удивительно вкусный и необычный десерт, который готовится только из двух основных продуктов – мандарин и манной крупы. Все остальное выбирайте по своему вкусу.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мандарины (клементины), 10 шт;
- манная крупа из твердых сортов пшеницы, 100 г;
- вафельные коржи в виде крошки или измельченные орешки, кокосовая стружка или кошка из печенья.
Процесс приготовления
Мандарины очищаем от кожуры и белого слоя, измельчаем при помощи блендера до однородности.
Пюре выливаем в кастрюлю с толстыми стенками и дном.
Всыпаем манную крупу и варим на небольшом огне, не забываем перемешивать.
Совет: манную крупу берите любую, подходит и обычная.
Варим до густоты и снимаем массу с плиты.
Форму застилаем пергаментом – форму берите небольшую.
Выкладываем массу в форму и разравниваем. Накрываем пленкой и отправляем в холодильник на 2 часа.
Приготовьте любую обсыпку.
Десерт вынимаем из формы, режем порционными кусочками и каждый обваливаем в любой обсыпке по вашему вкусу. Можно даже взять тертый шоколад, смешанный с высушенной цедрой мандарина или лимона.
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