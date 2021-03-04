Нужна только манка и мандарины. Вкуснятина за 15 минут: это вы не пробовали.

Удивительно вкусный и необычный десерт, который готовится только из двух основных продуктов – мандарин и манной крупы. Все остальное выбирайте по своему вкусу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мандарины (клементины), 10 шт;

манная крупа из твердых сортов пшеницы, 100 г;

вафельные коржи в виде крошки или измельченные орешки, кокосовая стружка или кошка из печенья.

Процесс приготовления

Мандарины очищаем от кожуры и белого слоя, измельчаем при помощи блендера до однородности.

Пюре выливаем в кастрюлю с толстыми стенками и дном.

Всыпаем манную крупу и варим на небольшом огне, не забываем перемешивать.

Совет: манную крупу берите любую, подходит и обычная.

Варим до густоты и снимаем массу с плиты.

Форму застилаем пергаментом – форму берите небольшую.

Выкладываем массу в форму и разравниваем. Накрываем пленкой и отправляем в холодильник на 2 часа.

Приготовьте любую обсыпку.

Десерт вынимаем из формы, режем порционными кусочками и каждый обваливаем в любой обсыпке по вашему вкусу. Можно даже взять тертый шоколад, смешанный с высушенной цедрой мандарина или лимона.