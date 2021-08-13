Тартини с жюльеном. Изысканная закуска к любому столу

Тартини с жюльеном очень подойдут для пикника или в качестве аперитива к горячим блюдам.

Тартини с жюльеном: ингредиенты

Филе курицы — 400 гр. (четыреста грамм) Шампиньоны — 400 гр. (четыреста грамм) Полутвёрдый сыр — 300 гр. (триста грамм) Сливки 20%-е — 0,5 л. (пол-литра) Мука — 2 ст. л (две столовые ложки) Лук — 2 шт. средние — (две штуки)

Рецепт приготовления:

Сначала необходимо на 12 часов замариновать куриное филе, а затем отварить на пару или в пароварке, можно просто сварить и нарезать кубиками.

Лук и грибы нарежьте в одном стиле, на мелкие кубики или тонкими пластинами и обжарьте в масле.

К луку и грибам добавьте мясо, залейте сливками. Затем, постоянно помешивая, введите муку и томите на маленьком огне, пока соус не загустеет.

Наполните тарталетки и посыпьте сырной стружкой.

Затем поставьте на противень, выстеленный пергаментной бумагой и отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов. Когда появится румяная сырная корочка, тартини готовы.

Тартини подавайте в тёплом или остывшем виде, блюдо украсьте листьями салата.

Тартини с жюльеном — изысканно и вкусно.

Приятного аппетита!