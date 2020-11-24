Салат Мужские слёзы: это не просто салат, а мечта!

Салат Мужские слезы. Почему именно слезы, я так и не поняла. Мне кажется салат наоборот радость! И еще в чем мне нравится данный рецепт, что с ним можно экспериментировать. Добавлять любимые ингредиенты. Так как все содержимое в этом салате будет сочетаться со многими продуктами.

Салат Мужские слезы: ингредиенты

250 (двести пятьдесят) гр – вареной куриной грудки 250 (двести пятьдесят) гр – моркови по – корейски 350 (триста пятьдесят) гр – консервированных шампиньонов 150 (сто пятьдесят) гр – сыра 4 (четыре) шт – вареных яиц 1 (одна) шт – лука репчатого 50 (пятьдесят) мл – 9% уксуса 350 (триста пятьдесят) гр – майонеза

Салат Мужские слезы: рецепт

Лук нарезать полукольцами

И залить его уксусом

Должен лук замариноваться

Вареную куриную грудку мелко нарежьте и выложите первым слоем в салатницу. Смажьте майонезом. Потом выкладываем маринованный лук

Потом нарезать грибы мелко и укладываем их поверх лука и также смазать майонезом. Потом выкладываем натертые на терке яйца

Затем идет морковь по – корейски. Снова смазать майонезом

Сверху тертый сыр

Салат Мужские слезы готов: Видео

По желанию можете добавить и кукурузу консервированную. Она придаст особый аромат салату. Это салат их тех, с которым можно экспериментировать.

Готовьте на здоровье и радуйте близких! Если вы не любите майонез, то смело используйте сметану или же домашний йогурт!

Однажды я приготовила этот салат не с вареной грудкой, а с копченной. Признаюсь – вкусно очень