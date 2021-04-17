Два улетных рецепта из свеклы с которыми и мясо не надо

Свекла – полезный и вкусный овощ, который можно использовать для готовки самых разных блюд, как первых, так и вторых, салатов и закусок. Предлагаю рецепт вкусного, витаминного салата и оригинальной закуски.

Для приготовления салата вам потребуются такие ингредиенты:

свекла отварная или запеченная, 150 г;

мексиканская смесь, 200 г4

масло растительное;

лук зеленый;

соль, перец;

фасоль консервированная, 200 г.

Процесс приготовления

Свеклу режем кубиками.

Совет: овощ можно отварить, но вкуснее получается, если запечь в фольге в духовке. Достаточно 40 минут при 190 градусах.

Мексиканскую смесь тушим на небольшом количестве растительного или сливочного масла в течение 7 минут.

Смешиваем овощи и добавляем зеленый лук.

Добавляем фасоль, заправляем салат солью и перцем по вкусу, растительным маслом и подаем к столу.

Очень вкусно салат сочетается с мясными закусками.

Для приготовления закуски вам потребуются такие ингредиенты:

свекла отварная или запеченная, 300 г;

сахар, 1 ч.л;

соль, перец;

яйцо, 1 шт;

крупа манная, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Свеклу трем на крупной терке и посыпаем сахаром, солью по вкусу и перцем.

Смешиваем с яйцом и манной крупой.

Разогреваем растительное масло в сковороде и обжариваем блинчики – выкладываем по ложке массы и жарим с двух сторон до румяности.

Подаю это блюдо со сметаной и салатами, мясной нарезкой.