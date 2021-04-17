Два улетных рецепта из свеклы с которыми и мясо не надо

Свекла – полезный и вкусный овощ, который можно использовать для готовки самых разных блюд, как первых, так и вторых, салатов и закусок. Предлагаю рецепт вкусного, витаминного салата и оригинальной закуски.
Для приготовления салата вам потребуются такие ингредиенты:
- свекла отварная или запеченная, 150 г;
- мексиканская смесь, 200 г4
- масло растительное;
- лук зеленый;
- соль, перец;
- фасоль консервированная, 200 г.
Процесс приготовления
Свеклу режем кубиками.
Совет: овощ можно отварить, но вкуснее получается, если запечь в фольге в духовке. Достаточно 40 минут при 190 градусах.
Мексиканскую смесь тушим на небольшом количестве растительного или сливочного масла в течение 7 минут.
Смешиваем овощи и добавляем зеленый лук.
Добавляем фасоль, заправляем салат солью и перцем по вкусу, растительным маслом и подаем к столу.
Очень вкусно салат сочетается с мясными закусками.
Для приготовления закуски вам потребуются такие ингредиенты:
- свекла отварная или запеченная, 300 г;
- сахар, 1 ч.л;
- соль, перец;
- яйцо, 1 шт;
- крупа манная, 2 ст.л.
Процесс приготовления
Свеклу трем на крупной терке и посыпаем сахаром, солью по вкусу и перцем.
Смешиваем с яйцом и манной крупой.
Разогреваем растительное масло в сковороде и обжариваем блинчики – выкладываем по ложке массы и жарим с двух сторон до румяности.
Подаю это блюдо со сметаной и салатами, мясной нарезкой.
Свежие комментарии