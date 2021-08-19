Пока есть кабачки, хлеб на даче не покупаю. Хороший рецепт: просто, быстро и вкусно

Если вы любите экспериментировать, я очень советую вам сделать такой кабачковый хлеб. Получается очень вкусно, ароматно, необычно и сытно, полезно.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 300 г;

мука, 300 г;

соль по вкусу;

разрыхлитель, 10 г;

тимьян или орегано, базилик;

кабачковый сок, 50 мл;

масло растительное, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Кабачки трем на крупной терке.

Совет: если кабачки у вас спелые, кожуру можно срезать.

Оставляем массу, потом отжимаем сок.

Смешиваем массу с мукой и разрыхлителем, ароматными травами.

Очень хорошо смешиваем муку и кабачковую массу руками.

Вливаем сок кабачка и растительное масло, вымешиваем мягкое и эластичное тесто.

Сразу делим тесто на 4 части и каждую раскатываем в лепешку на столе, смазанном растительным маслом. Руки также смазывайте, так легче работать с тестом.

Обжариваем лепешки на сковороде, смазанной растительным маслом с двух сторон до румяности.

Очень румяные, ароматные, мягкие и влажные лепешки больше похожи на хлеб. Подаю часто с разными намазками домашнего приготовления.