Пока есть кабачки, хлеб на даче не покупаю. Хороший рецепт: просто, быстро и вкусно

Если вы любите экспериментировать, я очень советую вам сделать такой кабачковый хлеб. Получается очень вкусно, ароматно, необычно и сытно, полезно.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
кабачки, 300 г;
мука, 300 г;
соль по вкусу;
разрыхлитель, 10 г;
тимьян или орегано, базилик;
кабачковый сок, 50 мл;
масло растительное, 2 ст.л.
Процесс приготовления
Кабачки трем на крупной терке.
Совет: если кабачки у вас спелые, кожуру можно срезать.
Оставляем массу, потом отжимаем сок.
Смешиваем массу с мукой и разрыхлителем, ароматными травами.
Очень хорошо смешиваем муку и кабачковую массу руками.
Вливаем сок кабачка и растительное масло, вымешиваем мягкое и эластичное тесто.
Сразу делим тесто на 4 части и каждую раскатываем в лепешку на столе, смазанном растительным маслом. Руки также смазывайте, так легче работать с тестом.
Обжариваем лепешки на сковороде, смазанной растительным маслом с двух сторон до румяности.
Очень румяные, ароматные, мягкие и влажные лепешки больше похожи на хлеб. Подаю часто с разными намазками домашнего приготовления.
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