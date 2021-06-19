Кабачки как грибы по-корейски! Такие Кабачки вы еще не пробовали: быстро и вкусно!

У этих кабачков вкус практически как у грибочков по-корейски. Пикантная заправка придаст блюду остроту и неповторимый аромат. Вся ваша семья будет довольна, полакомившись такими необычными и вкусными кабачками. И в следующий раз вы захотите приготовить двойную порцию!
Нам потребуются следующие ингредиенты:
- кабачок – 1 шт.,
- паприка – 1 чайная ложка,
- мука – 1 столовая ложка,
- растительное масло – 1 столовая ложка,
- соя – 1 столовая ложка,
- горчица – 0,5 чайной ложки,
- чеснок – 1 зубчик,
- соль – 0,5 чайной ложки,
- приправа для шашлыка – по вашему вкусу,
- укроп – по вашему вкусу.
Технология приготовления:
Кабачок моем, чистим и нарезаем вдоль полосками. Теперь режем поперек -«соломкой».
Отправляем нарезанные кабачки в объемную стеклянную миску. Посыпаем их паприкой и мукой. Тщательно перемешиваем смесь.
Поливаем сковороду растительным маслом, накаляем и выкладываем туда наши кабачки в муке и паприке. Обжариваем их, помешивая, на сильном пламени до появления золотистой корочки.
Берем фаянсовую мисочку, отправляем туда сою, горчицу, натираем на мелкой терке чеснок, солим, всыпаем приправу для шашлыка и мелко нарезанный укроп. Тщательно перемешиваем состав.
Выкладываем кабачки в стеклянную миску, добавляем туда приготовленную заправку.Старательно перемешиваем.
Прекрасное летнее блюдо готово!
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