Кабачки как грибы по-корейски! Такие Кабачки вы еще не пробовали: быстро и вкусно!

У этих кабачков вкус практически как у грибочков по-корейски. Пикантная заправка придаст блюду остроту и неповторимый аромат. Вся ваша семья будет довольна, полакомившись такими необычными и вкусными кабачками. И в следующий раз вы захотите приготовить двойную порцию!

Нам потребуются следующие ингредиенты:

кабачок – 1 шт.,

паприка – 1 чайная ложка,

мука – 1 столовая ложка,

растительное масло – 1 столовая ложка,

соя – 1 столовая ложка,

горчица – 0,5 чайной ложки,

чеснок – 1 зубчик,

соль – 0,5 чайной ложки,

приправа для шашлыка – по вашему вкусу,

укроп – по вашему вкусу.

Технология приготовления:

Кабачок моем, чистим и нарезаем вдоль полосками. Теперь режем поперек -«соломкой».

Отправляем нарезанные кабачки в объемную стеклянную миску. Посыпаем их паприкой и мукой. Тщательно перемешиваем смесь.

Поливаем сковороду растительным маслом, накаляем и выкладываем туда наши кабачки в муке и паприке. Обжариваем их, помешивая, на сильном пламени до появления золотистой корочки.

Берем фаянсовую мисочку, отправляем туда сою, горчицу, натираем на мелкой терке чеснок, солим, всыпаем приправу для шашлыка и мелко нарезанный укроп. Тщательно перемешиваем состав.

Выкладываем кабачки в стеклянную миску, добавляем туда приготовленную заправку.

Старательно перемешиваем.

Прекрасное летнее блюдо готово!