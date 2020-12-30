Рафаэлло своими руками: вкусный подарок любимому человеку

Рафаэлло своими руками! Решили приготовить оригинальный подарок. Кто же приготовит его лучше Вас? Сделайте подарок с любовью своими руками. Вкуснейшие и нежнейшие конфетки Рафаэлло подойдут в самый раз. Приступайте, а мы Вам поможем. Ни секундочки не сомневайтесь, у Вас получится поистине королевский подарок!

Рафаэлло своими руками: приготовление

Сто пятьдесят грамм кукурузных палочек (вот так сюрприз!)

Триста восемьдесят грамм сгущеного молока (сюда лучше всего подойдёт Алексеевское, но можно взять и другое качественное сгущеное молоко)

От пятнадцати до восемьдесяти штучек миндаля

От тридцати до пятидесяти грамм кокосовой стружки

Рафаэлло своими руками:

Миндаль нужно будет очистить от шкурки. Но это вовсе не сложно, когда знаешь один секрет: миндаль нужно продержать в кипятке четыре минуты, после чего аккуратно слить горячую воду (пожалуйста, не ошпарьтесь!) и промыть холодной водой. Теперь кожурка сойдёт легко, и Вы очистите каждый орешек всего за пару секунд.

Кукурузные палочки нужно размельчить на мелкие крошки. Но и для этого найдётся простой метод. Легче всего размельчить палочки с помощью блендера.

Теперь к этой сладкой кукурузной крошке добавить сгущёного молока. Не стесняемся, перемешиваем руками, ведь пока руки не прикоснутся к еде, Ваша позитивная энергия не передастя ей в полной мере. Когда будете готовы однородностью получившейся массы, нужно будет разделить её на пятнадцать — восемнадцать частей. Если заметите, что при формировании шариков из указаных частей, масса начинает липнуть к рукам, просто смочите их холодной водой. Не забываем положить миндаль в ценр каждого шарика.

Теперь будет весело! Надо рассыпать кокосовую стружку на ровную поверхность и обвалять в ней шарик за шариком.

Красиво разложить шарики на блюдце. И положить в холодильник на три часа.

Рафаэлло своими руками: готов

В холодильник вошли шарики, а вышли конфетки Рафаэлло — милый и приятный подарок для самых любимых людей.