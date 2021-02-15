Проще простого, печенье с начинкой. Просто подарок и в будни, и в праздники: выпечка к чаю

Очень оригинальное и красивое печенье с необычной формой. Готовится проще простого из самого непритязательного и дешевого набора продуктов. Можно сделать на праздничный стол и просто испечь к чаю.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сметана, 130 г;
- сахар, 40 г;
- масло сливочное охлажденное, 110 г;
- желток, 1 шт;
- мука, около 350 г;
- разрыхлитель, 1 ч.л;
- куркума щепотка по желанию для цвета;
- соль и ванилин по щепотке;
- джем или варенье по вкусу.
Процесс приготовления
Смешиваем просеянную муку с солью и сахаром, ванилином и разрыхлителем, куркумой.
Масло сливочное кубиками добавляем в массу и перетираем до состояния крошки.
Добавляем сметану и желток, вымешиваем мягкое тесто.
Укладываем тесто в пакет и отправляем его в холодильник на 40 минут.
Режем тесто на 15 кусочков.
Стол присыпаем мукой.
Каждый кусочек теста раскатываем в лепешку с толщиной 4 мм, делаем с одной сторону надрез, выкладываем начинку и сворачиваем в конус (с надрезом это очень просто).
Противень застилаем пергаментом и выкладываем печенье.
Ставим противень в холодильник на 10 минут – при выпечке конусы будут хорошо держать форму.
Совет: в качестве начинки выбирайте любое густое варенье, сухофрукты с маком и т.д.
Выпекаем при 180 градусах около 10 – 15 минут до румяности.
По желанию, остывшее печенье вы можете еще посыпать сахарной пудрой.
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