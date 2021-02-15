Проще простого, печенье с начинкой. Просто подарок и в будни, и в праздники: выпечка к чаю

Очень оригинальное и красивое печенье с необычной формой. Готовится проще простого из самого непритязательного и дешевого набора продуктов. Можно сделать на праздничный стол и просто испечь к чаю.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сметана, 130 г;

сахар, 40 г;

масло сливочное охлажденное, 110 г;

желток, 1 шт;

мука, около 350 г;

разрыхлитель, 1 ч.л;

куркума щепотка по желанию для цвета;

соль и ванилин по щепотке;

джем или варенье по вкусу.

Процесс приготовления

Смешиваем просеянную муку с солью и сахаром, ванилином и разрыхлителем, куркумой.

Масло сливочное кубиками добавляем в массу и перетираем до состояния крошки.

Добавляем сметану и желток, вымешиваем мягкое тесто.

Укладываем тесто в пакет и отправляем его в холодильник на 40 минут.

Режем тесто на 15 кусочков.

Стол присыпаем мукой.

Каждый кусочек теста раскатываем в лепешку с толщиной 4 мм, делаем с одной сторону надрез, выкладываем начинку и сворачиваем в конус (с надрезом это очень просто).

Противень застилаем пергаментом и выкладываем печенье.

Ставим противень в холодильник на 10 минут – при выпечке конусы будут хорошо держать форму.

Совет: в качестве начинки выбирайте любое густое варенье, сухофрукты с маком и т. д.

Выпекаем при 180 градусах около 10 – 15 минут до румяности.

По желанию, остывшее печенье вы можете еще посыпать сахарной пудрой.

Подробный Видео рецепт: