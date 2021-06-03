Пирожки с начинкой из куриного филе. Обалденные пирожки с сочной начинкой

Пирожки с начинкой из куриного филе — пышные и безумно вкусные. Такие пирожки внесут разнообразие в Ваше обычное меню.

Пирожки с начинкой из куриного филе: ингредиенты

Тесто:

Молоко — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров) Мука — 500 гр. (пятьсот грамм) Яйца — 1 шт. (одна штука) Сухие дрожжи — 1 ч. л (одна чайная ложка) Масло сливочное — 100 гр. (сто грамм) Сахар — 1 ч. л (одна чайная ложка) Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)

Начинка:

Отварное куриное филе — 400 гр. (четыреста грамм) Тёртый сыр — 100 гр. (сто грамм) Помидор — 1 шт. (одна штука) Репчатый лук — 1 шт. (одна штука) Майонез — 3 ст. л (три столовые ложки) Соль, перец — по вкусу

Рецепт приготовления:

Влейте в миску тёплое молоко, добавьте сахар и соль.

Вбейте яйцо, добавьте сухие дрожжи и перемешайте.

После этого всыпьте частями муку, выложите размягчённое сливочное масло и замесите тесто.

Тесто переложите на припудренный мукой стол и продолжайте замешивать.

Тесто должно получиться гладким и мягким, но не липким.

Тесто переложите в миску, накройте пищевой плёнкой и уберите в тёплое место на 1,5 — 2 часа.

Измельчите отварное куриное филе и добавьте к нему измельчённый репчатый лук.

Затем добавьте майонез, поперчите и посолите по вкусу.

Раскатайте подошедшее тесто в пласт толщиной 3-4 мм.

Тесто разрежьте на прямоугольные куски.

Сделайте несколько надрезов на одном краю прямоугольника, на край без надреза выложите начинку из филе, добавьте пару кусочков помидоров и посыпьте сыром.

Тесто с начинкой заверните в рулетик и сформируйте пирожок.

Выложите пирожки на застеленный пергаментом противень швом вниз.

Пирожки сверху смажьте яйцом и посыпьте кунжутом.

Выпекайте пирожки 30-35 минут при температуре 170 градусов.

Пирожки с начинкой из куриного филе: готовы!

Можете подавать как в горячем, так и в холодном виде. Приятного аппетита!