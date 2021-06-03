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Пирожки с начинкой из куриного филе. Обалденные пирожки с сочной начинкой

Пирожки с начинкой из куриного филе — пышные и безумно вкусные. Такие пирожки внесут разнообразие в Ваше обычное меню.

Пирожки с начинкой из куриного филе: ингредиенты

Приятного аппетита!

Тесто:

  1. Молоко — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
  2. Мука — 500 гр. (пятьсот грамм)
  3. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  4. Сухие дрожжи — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  5. Масло сливочное — 100 гр. (сто грамм)
  6. Сахар — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  7. Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)

Начинка:

  1. Отварное куриное филе — 400 гр. (четыреста грамм)
  2. Тёртый сыр — 100 гр. (сто грамм)
  3. Помидор — 1 шт. (одна штука)
  4. Репчатый лук — 1 шт. (одна штука)
  5. Майонез — 3 ст. л (три столовые ложки)
  6. Соль, перец — по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Влейте в миску тёплое молоко, добавьте сахар и соль.
  • Вбейте яйцо, добавьте сухие дрожжи и перемешайте.
  • После этого всыпьте частями муку, выложите размягчённое сливочное масло и замесите тесто.
  • Тесто переложите на припудренный мукой стол и продолжайте замешивать.
  • Тесто должно получиться гладким и мягким, но не липким.
  • Тесто переложите в миску, накройте пищевой плёнкой и уберите в тёплое место на 1,5 — 2 часа.
  • Измельчите отварное куриное филе и добавьте к нему измельчённый репчатый лук.
  • Затем добавьте майонез, поперчите и посолите по вкусу.
  • Раскатайте подошедшее тесто в пласт толщиной 3-4 мм.
  • Тесто разрежьте на прямоугольные куски.
  • Сделайте несколько надрезов на одном краю прямоугольника, на край без надреза выложите начинку из филе, добавьте пару кусочков помидоров и посыпьте сыром.
  • Тесто с начинкой заверните в рулетик и сформируйте пирожок.
  • Выложите пирожки на застеленный пергаментом противень швом вниз.
  • Пирожки сверху смажьте яйцом и посыпьте кунжутом.
  • Выпекайте пирожки 30-35 минут при температуре 170 градусов.

Пирожки с начинкой из куриного филе: готовы!

Пирожки с начинкой из куриного филе. Обалденные пирожки с сочной начинкой 4

Можете подавать как в горячем, так и в холодном виде. Приятного аппетита!

 

 

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