Пирожки с начинкой из куриного филе. Обалденные пирожки с сочной начинкой

Пирожки с начинкой из куриного филе — пышные и безумно вкусные. Такие пирожки внесут разнообразие в Ваше обычное меню.
Пирожки с начинкой из куриного филе: ингредиенты
Тесто:
- Молоко — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
- Мука — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Сухие дрожжи — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Масло сливочное — 100 гр. (сто грамм)
- Сахар — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
Начинка:
- Отварное куриное филе — 400 гр. (четыреста грамм)
- Тёртый сыр — 100 гр. (сто грамм)
- Помидор — 1 шт. (одна штука)
- Репчатый лук — 1 шт. (одна штука)
- Майонез — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Соль, перец — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Влейте в миску тёплое молоко, добавьте сахар и соль.
- Вбейте яйцо, добавьте сухие дрожжи и перемешайте.
- После этого всыпьте частями муку, выложите размягчённое сливочное масло и замесите тесто.
- Тесто переложите на припудренный мукой стол и продолжайте замешивать.
- Тесто должно получиться гладким и мягким, но не липким.
- Тесто переложите в миску, накройте пищевой плёнкой и уберите в тёплое место на 1,5 — 2 часа.
- Измельчите отварное куриное филе и добавьте к нему измельчённый репчатый лук.
- Затем добавьте майонез, поперчите и посолите по вкусу.
- Раскатайте подошедшее тесто в пласт толщиной 3-4 мм.
- Тесто разрежьте на прямоугольные куски.
- Сделайте несколько надрезов на одном краю прямоугольника, на край без надреза выложите начинку из филе, добавьте пару кусочков помидоров и посыпьте сыром.
- Тесто с начинкой заверните в рулетик и сформируйте пирожок.
- Выложите пирожки на застеленный пергаментом противень швом вниз.
- Пирожки сверху смажьте яйцом и посыпьте кунжутом.
- Выпекайте пирожки 30-35 минут при температуре 170 градусов.
Пирожки с начинкой из куриного филе: готовы!
Можете подавать как в горячем, так и в холодном виде. Приятного аппетита!
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