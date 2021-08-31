Скатерть-Самобранка

5 423 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Чещина
    мякоть остается в сите?Яблочное желе без...
  • Александр Киевская Русь
    Яиц не хватает. Именно яйца дают неповторимый вкус дерунам (так их называют на Украине).Соседка китаянка ...
  • Татьяна Гаранина
    "На одну трехлитровую банку понадобится:.... " Только про чеснок не очень понятно: вероятно - 1-...До весны ничего н...

Ленивая колбаса из куриного филе. Оторваться от неё просто невозможно

Ленивая колбаса из куриного филе получается очень вкусной и полезной. Вашим родным и друзьям обязательно понравится этот рецепт.

Ленивая колбаса из куриного филе: ингредиенты

Ленивая колбаса из куриного филе

  1. Свинина – 350 г. (триста пятьдесят грамм)
  2. Куриное филе – 350 г. (триста пятьдесят грамм)
  3. Яйца – 3 шт. (три штуки)
  4. Почеревина (грудинка) – 350 г. (триста пятьдесят грамм)
  5. Крахмал – 5 ст. л. (пять столовых ложки)
  6. Чеснок – 5 з. (пять зубчиков)
  7. Кориандр
  8. Перец
  9. Соль – 15 г. (пятнадцать грамм)

Дополнительно:

  1.  Сметана
  2. Кетчуп
  3. Тмин

Способ приготовления:

Маленькими кубиками порежьте почеревину (мясо с салом). Средними кусочками порежьте свинину, большими кусочками – куриное филе.

Всё мясо перемешайте со специями. Форму для кексов застелите силиконизированным пергаментом, после туда выложите мясо. Накройте фольгой и выпекайте час при температуре 200 градусов.

По истечении времени огонь уменьшите до 180 градусов и пеките ещё 15 минут.

Колбасу достаньте из духовки, снимите фольгу и смажьте смешанным со сметаной кетчупом и выпекайте 10 минут при температуре 200 градусов.

Мясо охладите в форме в морозильнике на 2-3 часа.

Ленивая колбаса из куриного филе — вкусно и просто

Ленивая колбаса из куриного филе. Оторваться от неё просто невозможно 2

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
ЗАКУСКИ
Обсудить

Картина дня

наверх