Ленивая колбаса из куриного филе. Оторваться от неё просто невозможно

Ленивая колбаса из куриного филе получается очень вкусной и полезной. Вашим родным и друзьям обязательно понравится этот рецепт.
Ленивая колбаса из куриного филе: ингредиенты
- Свинина – 350 г. (триста пятьдесят грамм)
- Куриное филе – 350 г. (триста пятьдесят грамм)
- Яйца – 3 шт. (три штуки)
- Почеревина (грудинка) – 350 г. (триста пятьдесят грамм)
- Крахмал – 5 ст. л. (пять столовых ложки)
- Чеснок – 5 з. (пять зубчиков)
- Кориандр
- Перец
- Соль – 15 г. (пятнадцать грамм)
Дополнительно:
- Сметана
- Кетчуп
- Тмин
Способ приготовления:
Маленькими кубиками порежьте почеревину (мясо с салом). Средними кусочками порежьте свинину, большими кусочками – куриное филе.
Всё мясо перемешайте со специями. Форму для кексов застелите силиконизированным пергаментом, после туда выложите мясо. Накройте фольгой и выпекайте час при температуре 200 градусов.
По истечении времени огонь уменьшите до 180 градусов и пеките ещё 15 минут.
Колбасу достаньте из духовки, снимите фольгу и смажьте смешанным со сметаной кетчупом и выпекайте 10 минут при температуре 200 градусов.
Мясо охладите в форме в морозильнике на 2-3 часа.
Ленивая колбаса из куриного филе — вкусно и просто
Приятного аппетита!
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