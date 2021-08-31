Ленивая колбаса из куриного филе. Оторваться от неё просто невозможно

Ленивая колбаса из куриного филе получается очень вкусной и полезной. Вашим родным и друзьям обязательно понравится этот рецепт.

Ленивая колбаса из куриного филе: ингредиенты

Свинина – 350 г. (триста пятьдесят грамм) Куриное филе – 350 г. (триста пятьдесят грамм) Яйца – 3 шт. (три штуки) Почеревина (грудинка) – 350 г. (триста пятьдесят грамм) Крахмал – 5 ст. л. (пять столовых ложки) Чеснок – 5 з. (пять зубчиков) Кориандр Перец Соль – 15 г. (пятнадцать грамм)

Дополнительно:

Сметана Кетчуп Тмин

Способ приготовления:

Маленькими кубиками порежьте почеревину (мясо с салом). Средними кусочками порежьте свинину, большими кусочками – куриное филе.

Всё мясо перемешайте со специями. Форму для кексов застелите силиконизированным пергаментом, после туда выложите мясо. Накройте фольгой и выпекайте час при температуре 200 градусов.

По истечении времени огонь уменьшите до 180 градусов и пеките ещё 15 минут.

Колбасу достаньте из духовки, снимите фольгу и смажьте смешанным со сметаной кетчупом и выпекайте 10 минут при температуре 200 градусов.

Мясо охладите в форме в морозильнике на 2-3 часа.

Ленивая колбаса из куриного филе — вкусно и просто

Приятного аппетита!