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Помидоры в желе на зиму. Без стерилизации на литровую банку

Помидоры в желе на зиму получаются обалденно вкусными и ароматными, они понравятся всем вашим родным и друзьям.

Помидоры в желе на зиму: ингредиенты

Помидоры в желе на зиму

  1. Помидоры – 1 кг. (один килограмм)
  2. Вода – 1 л. (один литр)
  3. Перец горошком – 10 шт. (десять штук) на банку
  4. Сахар – 4 ст. л. (четыре столовых ложки)
  5. Желатин – 20 г. (двадцать грамм)
  6. Чеснок – 1 з. (один зубчик) на банку
  7. Уксус – 2 ст. л. (две столовых ложки)
  8. Лаврушка
  9. Соль – 2 ст. л. (де столовых ложки)

Способ приготовления:

  • С водой смешайте желатин и оставьте на 40 минут.
  • Тонкими пластинами нарежьте чеснок.
  • Зубочистками проложите помидорчики.
  • Положите на дно баночек лавровый лист и перец горошком.
  • Затем первым слоем положите помидор, после – петрушка, укроп, чеснок.
  • Повторяйте слои до заполнения баночки.
  • Растворите в воде сахар, уксус и соль, поставьте на огонь. После закипания снимите с огня.
  • Постепенно добавьте желатин, помешивая маринад.

Помидоры в желе на зиму — очень яркий и свежий вкус.

Помидоры в желе на зиму. Без стерилизации на литровую банку 2

Готовьте на здоровье!

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