Помидоры в желе на зиму. Без стерилизации на литровую банку

Помидоры в желе на зиму получаются обалденно вкусными и ароматными, они понравятся всем вашим родным и друзьям.
Помидоры в желе на зиму: ингредиенты
- Помидоры – 1 кг. (один килограмм)
- Вода – 1 л. (один литр)
- Перец горошком – 10 шт. (десять штук) на банку
- Сахар – 4 ст. л. (четыре столовых ложки)
- Желатин – 20 г. (двадцать грамм)
- Чеснок – 1 з. (один зубчик) на банку
- Уксус – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Лаврушка
- Соль – 2 ст. л. (де столовых ложки)
Способ приготовления:
- С водой смешайте желатин и оставьте на 40 минут.
- Тонкими пластинами нарежьте чеснок.
- Зубочистками проложите помидорчики.
- Положите на дно баночек лавровый лист и перец горошком.
- Затем первым слоем положите помидор, после – петрушка, укроп, чеснок.
- Повторяйте слои до заполнения баночки.
- Растворите в воде сахар, уксус и соль, поставьте на огонь. После закипания снимите с огня.
- Постепенно добавьте желатин, помешивая маринад.
Помидоры в желе на зиму — очень яркий и свежий вкус.
Готовьте на здоровье!
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