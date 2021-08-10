Помидоры в желе на зиму. Без стерилизации на литровую банку

Помидоры в желе на зиму получаются обалденно вкусными и ароматными, они понравятся всем вашим родным и друзьям.

Помидоры в желе на зиму: ингредиенты

Помидоры – 1 кг. (один килограмм) Вода – 1 л. (один литр) Перец горошком – 10 шт. (десять штук) на банку Сахар – 4 ст. л. (четыре столовых ложки) Желатин – 20 г. (двадцать грамм) Чеснок – 1 з. (один зубчик) на банку Уксус – 2 ст. л. (две столовых ложки) Лаврушка Соль – 2 ст. л. (де столовых ложки)

Способ приготовления:

С водой смешайте желатин и оставьте на 40 минут.

Тонкими пластинами нарежьте чеснок.

Зубочистками проложите помидорчики.

Положите на дно баночек лавровый лист и перец горошком.

Затем первым слоем положите помидор, после – петрушка, укроп, чеснок.

Повторяйте слои до заполнения баночки.

Растворите в воде сахар, уксус и соль, поставьте на огонь. После закипания снимите с огня.

Постепенно добавьте желатин, помешивая маринад.

Помидоры в желе на зиму — очень яркий и свежий вкус.

Готовьте на здоровье!