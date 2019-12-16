Потрясающий маринад для курочки. После него мясо очень нежное, тает во рту

Чтоб мясо после приготовления не получилось жестким и сухим, важно не только сохранять всю рецептуру, а и правильно выбрать посуду, в которой вы будете мариновать свою курочку. Идеально подойдет емкость, изготовлена из керамики, стекла, нержавейки или пищевой пластмассы.

Посуду из алюминия использовать нельзя, так как она окисляется, и мясо будет иметь неприятный металлический вкус. Еще один важный момент. Мясо должно быть полностью погружено в маринад, и еще оставаться место для пресса.

Некоторые считают, что если куриное мясо готовится быстрее чем свиное, то и мариновать его нужно меньше времени. Но, на самом деле, все индивидуально.

Целиком курица должна находиться в маринаде целую ночь, для филейной части, грудинки или крылышек достаточно будет часа или двух, а, вот, для голени и бедер – от 2 до 4 часов.

Но, по своему опыту, хочу сказать, что, вкуснее всего получается, то мясо, которому вы дадите настояться всю ночь.

Возьмите

1 килограмм куриного мяса,

½ стакана кефира,

1/2 чайной ложки чесночного порошка,

щепотку красного молотого острого перца,

1/2 чайной ложки карри,

5 грамм паприки,

щепотку соли и 5 грамм дижонской горчицы.

В глубокую миску нальем кефир. К нему добавим все перечисленные специи и горчицу.

Теперь нужно все хорошо перемешать.

Погружаем наше мясо в приготовленную смесь, накрываем плотно неглубокой, подходящей по размеру, тарелкой. На нее поместите что-то тяжелое. Это поможет мясу максимально пропитаться. После того как курица постоит в холодильнике всю ночь, она полностью готова отправиться в духовку или на сковороду.

Кстати, если вы любите куркуму, то для нее здесь тоже найдется местечко. Она придаст курочке красивый нежный коричневатый оттенок.

А как вкусно и ароматно будет, если ко всему, например, еще добавить мяту, шалфей, кориандр, тимьян, розмарин или базилик.