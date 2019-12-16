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Потрясающий маринад для курочки. После него мясо очень нежное, тает во рту

Потрясающий маринад для курочки. После него мясо очень нежное, тает во рту

Чтоб мясо после приготовления не получилось жестким и сухим, важно не только сохранять всю рецептуру, а и правильно выбрать посуду, в которой вы будете мариновать свою курочку. Идеально подойдет емкость, изготовлена  из керамики, стекла, нержавейки или пищевой пластмассы.

Посуду из алюминия использовать нельзя, так как она окисляется, и мясо будет иметь неприятный металлический вкус. Еще один важный момент. Мясо должно быть полностью погружено в маринад, и еще оставаться место для пресса.

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Некоторые считают, что если куриное мясо готовится быстрее чем свиное, то и мариновать его нужно меньше времени.  Но, на самом деле, все индивидуально.

Целиком курица должна находиться в маринаде целую ночь, для филейной части, грудинки или крылышек достаточно будет часа или двух, а, вот, для голени и бедер – от 2 до 4 часов.

Но, по своему опыту, хочу сказать, что, вкуснее всего получается, то мясо, которому вы дадите настояться всю ночь.

Возьмите

  • 1 килограмм куриного мяса,
  • ½ стакана кефира,
  • 1/2 чайной ложки чесночного порошка,
  • щепотку красного молотого острого перца,
  • 1/2 чайной ложки  карри,
  • 5 грамм  паприки,
  • щепотку соли и 5 грамм дижонской горчицы.

В глубокую миску нальем кефир. К нему добавим все перечисленные специи и горчицу.

Теперь нужно все хорошо перемешать.

Погружаем наше мясо в приготовленную смесь, накрываем плотно неглубокой, подходящей по размеру, тарелкой. На нее поместите что-то тяжелое. Это поможет мясу максимально пропитаться.  После того как курица постоит в холодильнике всю ночь, она полностью готова отправиться в духовку или на сковороду.

Сколько мариновать курицу

Кстати, если вы любите куркуму, то для нее здесь тоже найдется местечко. Она придаст курочке красивый нежный коричневатый оттенок.

А как вкусно и ароматно будет, если ко всему, например, еще добавить мяту, шалфей, кориандр, тимьян, розмарин или базилик.

  1. Мариновать можно и замороженное мясо
  2. В этой кефирной смеси можно мариновать любое мясо. Не подойдет только для рыбы.
  3. Уже замаринованное мясо Вы можете, конечно, готовить так, как Вам больше нравиться, но вкуснее всего, конечно, его запекать.
  4. Если Вы не рассчитали и замариновали слишком много мяса, не переживайте, просто переложите его, вместе с маринадом, в специальные пакеты, и отправьте в морозилку. Сроки хранения до 3-х месяцев.
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