Рулет из омлета: необычный очень вкусный завтрак за 10 минут

Рулет из омлета! Предлагаем Вам приготовить буквально за 10 минут необычный, очень вкусный завтрак – рулет из омлета в хрустящей сырной корочке. Такой рулет получается очень красивым и невероятно вкусным. Его можно подавать как в горячем, так и в холодном виде. Кстати, такой рулет можно подавать не только на завтраки, но и как холодную закуску, так красиво он смотрится на столе.

Ниже приводим пошаговый рецепт приготовления этого уникального блюда

Рулет из омлета: ингредиенты

три среднего размера яйца

пятнадцать граммов сыра пармезан или любого твердого сыра

пятнадцать граммов сливочного масла

несколько веточек петрушки

по четверти чайной ложки итальянских трав и сушеного чеснока

соль и белый перец – по вкусу

Рулет из омлета: пошаговый рецепт

Отделить у яиц белки от желтков. Поместить их в разные емкости. В белки добавить соль и перец. Слегка взбить венчиком. В желтки также добавить соль, нужно учитывать, что к ним потом добавится сыр, поэтому количество соли нужно подкорректировать. Туда же к желткам добавить и остальные специи. Перемешать венчиком. Сыр натереть на средней терке. Петрушку помыть, просушить и порезать. Отложить часть петрушки для украшения. К желткам отправить натертый сыр и петрушку. Взять хорошую сковороду с антипригарным покрытием и отправить туда кусочек сливочного масла. Хорошо прогреть его. В хорошо разогретое масло влить желтки и приготовить яичницу болтунью. То есть, нужно дать желткам немного схватиться, а затем перемешивать лопаточкой. После того, как яичные желтки полностью схватятся, нужно сдвинуть их на одну сторону сковороды. Сбавить огонь. Свободную поверхность сковороды слегка смазать растительным маслом и на него вылить часть белка таким образом, чтобы белок полностью заполнил свободную часть дна сковороды. Подождать, пока белок схватится снизу, а сверху останется еще жидковатым и начать заворачивать омлет. Омлетный рулетик сдвинуть к краю и вылить на свободную часть сковороды оставшийся белок. Равномерно распределить его по сковороде. Часть белка должна находить на свободный краешек нашего уже завернутого рулетика, как его продолжение. Как только белок схватится, завернуть в рулет и снова сдвинуть его на краешек. На свободную часть сковороды выложить натертый сыр. Как только сыр расплавится и снизу схватится корочка, начать заворачивать рулет в сырную лепешку. В итоге должны получить омлет, завернутый в румяную сырную корочку.

Ну все всего мы приготовили необычный очень вкусный завтрак всего за 10 минут.

Рулет из омлета в хрустящей сырной корочке выложите из сковороды на плоскую красивую тарелочку и разрезать наискосок на кусочки. Сверху присыпать оставшейся зеленью и подать к столу.

Рулет из омлета: готов

Приятного аппетита!