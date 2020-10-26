Рулет из омлета: необычный очень вкусный завтрак за 10 минут

Рулет из омлета! Предлагаем Вам приготовить буквально за 10 минут необычный, очень вкусный завтрак – рулет из омлета в хрустящей сырной корочке. Такой рулет получается очень красивым и невероятно вкусным. Его можно подавать как в горячем, так и в холодном виде. Кстати, такой рулет можно подавать не только на завтраки, но и как холодную закуску, так красиво он смотрится на столе.
Ниже приводим пошаговый рецепт приготовления этого уникального блюда
Рулет из омлета: ингредиенты
- три среднего размера яйца
- пятнадцать граммов сыра пармезан или любого твердого сыра
- пятнадцать граммов сливочного масла
- несколько веточек петрушки
- по четверти чайной ложки итальянских трав и сушеного чеснока
- соль и белый перец – по вкусу
Рулет из омлета: пошаговый рецепт
- Отделить у яиц белки от желтков. Поместить их в разные емкости.
- В белки добавить соль и перец. Слегка взбить венчиком.
- В желтки также добавить соль, нужно учитывать, что к ним потом добавится сыр, поэтому количество соли нужно подкорректировать.
- Туда же к желткам добавить и остальные специи. Перемешать венчиком.
- Сыр натереть на средней терке.
- Петрушку помыть, просушить и порезать. Отложить часть петрушки для украшения.
- К желткам отправить натертый сыр и петрушку.
- Взять хорошую сковороду с антипригарным покрытием и отправить туда кусочек сливочного масла. Хорошо прогреть его.
- В хорошо разогретое масло влить желтки и приготовить яичницу болтунью. То есть, нужно дать желткам немного схватиться, а затем перемешивать лопаточкой.
- После того, как яичные желтки полностью схватятся, нужно сдвинуть их на одну сторону сковороды.
- Сбавить огонь.
- Свободную поверхность сковороды слегка смазать растительным маслом и на него вылить часть белка таким образом, чтобы белок полностью заполнил свободную часть дна сковороды.
- Подождать, пока белок схватится снизу, а сверху останется еще жидковатым и начать заворачивать омлет.
- Омлетный рулетик сдвинуть к краю и вылить на свободную часть сковороды оставшийся белок. Равномерно распределить его по сковороде. Часть белка должна находить на свободный краешек нашего уже завернутого рулетика, как его продолжение.
- Как только белок схватится, завернуть в рулет и снова сдвинуть его на краешек.
- На свободную часть сковороды выложить натертый сыр.
- Как только сыр расплавится и снизу схватится корочка, начать заворачивать рулет в сырную лепешку.
- В итоге должны получить омлет, завернутый в румяную сырную корочку.
Ну все всего мы приготовили необычный очень вкусный завтрак всего за 10 минут.
Рулет из омлета в хрустящей сырной корочке выложите из сковороды на плоскую красивую тарелочку и разрезать наискосок на кусочки. Сверху присыпать оставшейся зеленью и подать к столу.
Рулет из омлета: готов
Приятного аппетита!
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