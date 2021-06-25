Сливочный суп из лосося. Финский суп с жирными сливками и красной рыбой

Сливочный суп из лосося — безумно вкусное блюдо для всей семьи.
Сливочный суп из лосося: ингредиенты
- Лосось-600 гр. (шестьсот грамм)
- Картофель- 600 гр. (шестьсот грамм)
- Морковь- 1 шт. (одна штука)
- Помидор -2 шт. (две штуки)
- Лук – 1 шт. (одна головка)
- Сливки -500 мл (пятьсот миллилитров)
- Вода- 1,5л (полтора литра)
- Сливочное масло- 2 ст. л. (две столовые ложки)
- Лавровый лист -3 шт. (три листика)
- Оливковое масло – 3 ст. л. (три столовые ложки)
- Петрушка-1 пучок (один пучок)
- Черный молотый перец- по вкусу
- Соль по вкусу
Способ приготовления:
- Натрите на крупной терке морковь и нарежьте репчатый лук кубиком. В кастрюле, в которой будете варить суп обжарьте лук и морковь до мягкости с 3 ст. л. растительного масла.
- Нарежьте кубиком помидоры и когда лук станет прозрачным, добавьте их в кастрюлю всё перемешайте лопаткой.
- Налейте в кастрюлю с овощами 1,5 л чистой фильтрованной воды. Затем очищенный картофель мелко нарежьте и добавьте кастрюлю, посолите суп.
- 15 минут варите суп, затем добавьте в кастрюлю заранее нарезанный средними кусочками лосось или другую красную рыбу. Перемешайте суп и добавьте сушеную или свежую порезанную зелень.
- Ослабьте огонь, добавьте в суп лавровый лист, жирные сливки и проварите еще 10 минут.
- Блюдо готовится буквально полчаса, количество ингредиентов рассчитано на 6 порций. В одной тарелке супа 630 калорий, так что его диетическим не назовешь, но иногда можно себя побаловать вкусняшками.
Сливочный суп из лосося — невероятно вкусный и нежный.
Приятного аппетита!
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