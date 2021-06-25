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Сливочный суп из лосося. Финский суп с жирными сливками и красной рыбой

Сливочный суп из лосося — безумно вкусное блюдо для всей семьи.

Сливочный суп из лосося: ингредиенты

Сливочный суп из лосося

  1. Лосось-600 гр. (шестьсот грамм)
  2. Картофель- 600 гр. (шестьсот грамм)
  3. Морковь- 1 шт. (одна штука)
  4. Помидор -2 шт. (две штуки)
  5. Лук – 1 шт. (одна головка)
  6. Сливки -500 мл (пятьсот миллилитров)
  7. Вода- 1,5л (полтора литра)
  8. Сливочное масло- 2 ст. л. (две столовые ложки)
  9. Лавровый лист -3 шт. (три листика)
  10. Оливковое масло – 3 ст. л. (три столовые ложки)
  11. Петрушка-1 пучок (один пучок)
  12. Черный молотый перец- по вкусу
  13. Соль по вкусу

Способ приготовления:

  • Натрите на крупной терке морковь и нарежьте репчатый лук кубиком. В кастрюле, в которой будете варить суп обжарьте лук и морковь до мягкости с 3 ст. л. растительного масла.
  • Нарежьте кубиком помидоры и когда лук станет прозрачным, добавьте их в кастрюлю всё перемешайте лопаткой.
  • Налейте в кастрюлю с овощами 1,5 л чистой фильтрованной воды. Затем очищенный картофель мелко нарежьте и добавьте кастрюлю, посолите суп.
  • 15 минут варите суп, затем добавьте в кастрюлю заранее нарезанный средними кусочками лосось или другую красную рыбу. Перемешайте суп и добавьте сушеную или свежую порезанную зелень.
  • Ослабьте огонь, добавьте в суп лавровый лист, жирные сливки и проварите еще 10 минут.
  • Блюдо готовится буквально полчаса, количество ингредиентов рассчитано на 6 порций. В одной тарелке супа 630 калорий, так что его диетическим не назовешь, но иногда можно себя побаловать вкусняшками.

Сливочный суп из лосося — невероятно вкусный и нежный.

Сливочный суп из лосося. Финский суп с жирными сливками и красной рыбой 2

Приятного аппетита!

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