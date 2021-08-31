Кабачки в кляре: просто и вкусно. Дежурный спасительный рецепт, когда нужно быстро накормить семью

Кабачки в кляре – это простое, но очень вкусное блюдо: овощи будут сочными, сохраняют свой естественный вкус и за счет кляра, они совершенно не впитывают в себя растительное масло.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачки, 3 шт;
- соль, перец;
- мука. 120 г;
- яйца, 2 шт;
- чеснок, 5 зубчиков;
- сметана, 3 ст.л.
Процесс приготовления
Кабачки режем на кружочки с толщиной 1 см. Солим и укладываем слоями, чтобы они хорошо просолились.
Яйца взбиваем венчиком с перцем и разными специями, измельченным чесноком и сметаной любой жирности.
Всыпаем муку и хорошо вымешиваем кляр до однородности.
Кляр должен быть очень густым, чтобы он хорошо держался.
Совет: чтобы кляр не спадал с кружков кабачка, сначала каждый обмакиваем в муку и только потом опускаем в кляр.
Обжариваем на растительном масле с двух сторон до румяности.
Подаю такую закуску с разными соусами, можно острыми или домашним майонезом, просто со сметаной тоже вкусно. Простые вкусы всегда прекрасно сочетаются между собой.
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