Кабачки в кляре: просто и вкусно. Дежурный спасительный рецепт, когда нужно быстро накормить семью

Кабачки в кляре – это простое, но очень вкусное блюдо: овощи будут сочными, сохраняют свой естественный вкус и за счет кляра, они совершенно не впитывают в себя растительное масло.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 3 шт;

соль, перец;

мука. 120 г;

яйца, 2 шт;

чеснок, 5 зубчиков;

сметана, 3 ст.л.

Процесс приготовления

Кабачки режем на кружочки с толщиной 1 см. Солим и укладываем слоями, чтобы они хорошо просолились.

Яйца взбиваем венчиком с перцем и разными специями, измельченным чесноком и сметаной любой жирности.

Всыпаем муку и хорошо вымешиваем кляр до однородности.

Кляр должен быть очень густым, чтобы он хорошо держался.

Совет: чтобы кляр не спадал с кружков кабачка, сначала каждый обмакиваем в муку и только потом опускаем в кляр.

Обжариваем на растительном масле с двух сторон до румяности.

Подаю такую закуску с разными соусами, можно острыми или домашним майонезом, просто со сметаной тоже вкусно. Простые вкусы всегда прекрасно сочетаются между собой.