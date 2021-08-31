Скатерть-Самобранка

5 423 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений
    А что мяса там нет? Не хватает фарша.Вкусная и простая...
  • Ирина Чещина
    мякоть остается в сите?Яблочное желе без...
  • Александр Киевская Русь
    Яиц не хватает. Именно яйца дают неповторимый вкус дерунам (так их называют на Украине).Соседка китаянка ...

Кабачки в кляре: просто и вкусно. Дежурный спасительный рецепт, когда нужно быстро накормить семью

Кабачки в кляре – это простое, но очень вкусное блюдо: овощи будут сочными, сохраняют свой естественный вкус и за счет кляра, они совершенно не впитывают в себя растительное масло.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кабачки, 3 шт;
  • соль, перец;
  • мука. 120 г;
  • яйца, 2 шт;
  • чеснок, 5 зубчиков;
  • сметана, 3 ст.л.

Процесс приготовления

Кабачки режем на кружочки с толщиной 1 см. Солим и укладываем слоями, чтобы они хорошо просолились.

Яйца взбиваем венчиком с перцем и разными специями, измельченным чесноком и сметаной любой жирности.

Всыпаем муку и хорошо вымешиваем кляр до однородности.

Кляр должен быть очень густым, чтобы он хорошо держался.

Совет: чтобы кляр не спадал с кружков кабачка, сначала каждый обмакиваем в муку и только потом опускаем в кляр.

Обжариваем на растительном масле с двух сторон до румяности.

Кабачки в кляре: просто и вкусно. Дежурный спасительный рецепт, когда нужно быстро накормить семью

Подаю такую закуску с разными соусами, можно острыми или домашним майонезом, просто со сметаной тоже вкусно. Простые вкусы всегда прекрасно сочетаются между собой.

Кабачки в кляре: просто и вкусно. Дежурный спасительный рецепт, когда нужно быстро накормить семью

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх