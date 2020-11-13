Рыбный Наполеон: закусочный рыбный тортик делается за полчаса

Рыбный Наполеон – вы будете в восторге! Его лучше приготовить и попробовать, чем читать о нем!

Рыбный Наполеон: ингредиенты

Слоеные коржи 150 (сто пятьдесят) гр – икры трески 150 (сто пятьдесят) гр – красной рыбы 300 (триста) гр – творожного сыра

Рыбный Наполеон: рецепт

Рыбу копченую следует нарезать тонкими ломтиками

Сыр разделите на две равные части. Одну из них смешайте с икрой трески

Выложите корж на доску

И смажьте его массой из сыра и икры трески

Сверху положите ломтики рыбы

Смажьте ее тонко творожным сыром. И так повторите слои два раза

Верхний слой будет просто сыр. Отправьте торт на два часа в холодильник. Он должен пропитаться. Перед подачей украсьте торт зеленью, свежими огурчиками, и розочкой из красной рыбы!

Рыбный Наполеон готов: Видео

Как видите, приготовить быстро и легко! Обязательно порадуйте своих домочадцев этим лакомством. На здоровье!