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Рыбный Наполеон: закусочный рыбный тортик делается за полчаса

Рыбный Наполеон – вы будете в восторге! Его лучше приготовить и попробовать, чем читать о нем!

Рыбный Наполеон: ингредиенты

Рыбный Наполеон

  1. Слоеные коржи
  2. 150 (сто пятьдесят) гр – икры трески
  3. 150 (сто пятьдесят) гр – красной рыбы
  4. 300 (триста) гр – творожного сыра

Рыбный Наполеон: рецепт

Рыбный Наполеон

  • Рыбу копченую следует нарезать тонкими ломтиками
  • Сыр разделите на две равные части. Одну из них смешайте с икрой трески
  • Выложите корж на доску
  • И смажьте его массой из сыра и икры трески
  • Сверху положите ломтики рыбы
  • Смажьте ее тонко творожным сыром. И так повторите слои два раза
  • Верхний слой будет просто сыр. Отправьте торт на два часа в холодильник. Он должен пропитаться. Перед подачей украсьте торт зеленью, свежими огурчиками, и розочкой из красной рыбы!

Рыбный Наполеон готов: Видео

Как видите, приготовить быстро и легко! Обязательно порадуйте своих домочадцев этим лакомством. На здоровье!

Рыбный Наполеон

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