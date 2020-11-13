Рыбный Наполеон: закусочный рыбный тортик делается за полчаса

Рыбный Наполеон – вы будете в восторге! Его лучше приготовить и попробовать, чем читать о нем!
Рыбный Наполеон: ингредиенты
- Слоеные коржи
- 150 (сто пятьдесят) гр – икры трески
- 150 (сто пятьдесят) гр – красной рыбы
- 300 (триста) гр – творожного сыра
Рыбный Наполеон: рецепт
- Рыбу копченую следует нарезать тонкими ломтиками
- Сыр разделите на две равные части. Одну из них смешайте с икрой трески
- Выложите корж на доску
- И смажьте его массой из сыра и икры трески
- Сверху положите ломтики рыбы
- Смажьте ее тонко творожным сыром. И так повторите слои два раза
- Верхний слой будет просто сыр. Отправьте торт на два часа в холодильник. Он должен пропитаться. Перед подачей украсьте торт зеленью, свежими огурчиками, и розочкой из красной рыбы!
Рыбный Наполеон готов: Видео
Как видите, приготовить быстро и легко! Обязательно порадуйте своих домочадцев этим лакомством. На здоровье!
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