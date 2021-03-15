Салат Королева Марго — это идеальное сочетание ингредиентов. Салат получается очень нарядным, вкусным. И приготовить его совсем не сложно.
Салат Королева Марго: ингредиенты
- 1 (одна) шт — куриного филе
- 2 (две) шт — картофеля
- 150 (сто пятьдесят) гр — маринованных грибов
- 3 (три) шт — яиц
- 70 (семьдесят) гр — твердого сыра
- соль по вкусу
- перец по вкусу
- майонез по вкусу
- растительное масло
Рецепт приготовления:
- Куриное филе нарежьте крупными полосками, посолите, поперчите и обжарьте на растительном масле до румяной корочки
- Затем остудите и нарежьте кубиками. Картофель нарежьте кубиками и выложите на плоское блюдо первым слоем
- Сделайте майонезную сетку
- Затем выложите нарезанное куриное филе, снова нанесите майонезную сетку
- Майонез можно слегка размазать вилкой, чтобы он покрывал слои более равномерно
- Нарежьте кубиками маринованные грибы
- Для этого салата можно использовать шампиньоны или те грибы, которые вам нравятся. Грибы также покрыть майонезом
- Нарежьте кубиками яйца, выложите слоем поверх грибов, посолите и поперчите, сделайте майонезную сетку. Сверху посыпьте натёртым твёрдым сыром и украсьте по желанию. Салат Королева Марго получается очень вкусным и необычным! Обязательно возьмите этот рецепт на заметку. Приятного аппетита!
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