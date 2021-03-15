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Салат Королева Марго

Салат Королева Марго — это идеальное сочетание ингредиентов. Салат получается очень нарядным, вкусным. И приготовить его совсем не сложно.

Салат Королева Марго

Салат Королева Марго: ингредиенты

  1. 1 (одна) шт — куриного филе
  2. 2 (две) шт — картофеля
  3. 150 (сто пятьдесят) гр — маринованных грибов
  4. 3 (три) шт — яиц
  5. 70 (семьдесят) гр — твердого сыра
  6. соль по вкусу
  7. перец по вкусу
  8. майонез по вкусу
  9. растительное масло

Рецепт приготовления:

  • Куриное филе нарежьте крупными полосками, посолите, поперчите и обжарьте на растительном масле до румяной корочки
  • Затем остудите и нарежьте кубиками. Картофель нарежьте кубиками и выложите на плоское блюдо первым слоем
  • Сделайте майонезную сетку
  • Затем выложите нарезанное куриное филе, снова нанесите майонезную сетку
  • Майонез можно слегка размазать вилкой, чтобы он покрывал слои более равномерно
  • Нарежьте кубиками маринованные грибы
  • Для этого салата можно использовать шампиньоны или те грибы, которые вам нравятся. Грибы также покрыть майонезом
  • Нарежьте кубиками яйца, выложите слоем поверх грибов, посолите и поперчите, сделайте майонезную сетку. Сверху посыпьте натёртым твёрдым сыром и украсьте по желанию. Салат Королева Марго получается очень вкусным и необычным! Обязательно возьмите этот рецепт на заметку.
    Приятного аппетита!

 

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