Свинина с ананасами в духовке: вкуснейшее кушанье, которое готовится легко и просто

Свинина с ананасами в духовке – наивкуснейшее блюдо! Готовить просто, быстро и легко! Мясо получается очень нежным и сочным.

Свинина с ананасами в духовке: ингредиенты

50 (пятьдесят) гр – твердого сыра 500 (пятьсот) гр – свинины 300 (триста) гр – ананасов 5 (пять) шт – маслин 1 (одна) шт – лука 1 (одна) шт – помидор 70 (семьдесят) гр – майонеза Соль и черный молотый перец по вкусу

Свинина с ананасами в духовке: рецепт

У меня шницели свиные. Берите любую часть без костей

Ананасы у меня консервированные

Помидоры и лук нарежьте кольцами

Шницели отбейте с двух сторон

Сыр натрите на терке

Мясо посолите и поперчите по вкусу и выложите на противень смазанный маслом

На мясо положите лук и сделайте майонезную сетку

Сверху помидоры выложите и на помидоры колечки ананасов

Нанесите опять майонезную сетку. Сверху посыпьте тертый сыр и в середину ананасовых колечек выложите по маслинке

Отправьте запекаться эту красоту в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на полчаса

Свинина с ананасами в духовке готова: Видео

Время готовки определяйте по работе своей духовой печи. Вообще, вместо свинины можете брать и говядину, индейку, куриное филе. На здоровье.