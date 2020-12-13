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Свинина с ананасами в духовке: вкуснейшее кушанье, которое готовится легко и просто

Свинина с ананасами в духовке – наивкуснейшее блюдо! Готовить просто, быстро и легко! Мясо получается очень нежным и сочным.

Свинина с ананасами в духовке: ингредиенты

Свинина с ананасами в духовке

  1. 50 (пятьдесят) гр – твердого сыра
  2. 500 (пятьсот) гр – свинины
  3. 300 (триста) гр – ананасов
  4. 5 (пять) шт – маслин
  5. 1 (одна) шт – лука
  6. 1 (одна) шт – помидор
  7. 70 (семьдесят) гр – майонеза
  8. Соль и черный молотый перец по вкусу

Свинина с ананасами в духовке: рецепт

Свинина с ананасами в духовке

  • У меня шницели свиные. Берите любую часть без костей
  • Ананасы у меня консервированные
  • Помидоры и лук нарежьте кольцами
  • Шницели отбейте с двух сторон
  • Сыр натрите на терке
  • Мясо посолите и поперчите по вкусу и выложите на противень смазанный маслом
  • На мясо положите лук и сделайте майонезную сетку
  • Сверху помидоры выложите и на помидоры колечки ананасов
  • Нанесите опять майонезную сетку. Сверху посыпьте тертый сыр и в середину ананасовых колечек выложите по маслинке
  • Отправьте запекаться эту красоту в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на полчаса

Свинина с ананасами в духовке

Свинина с ананасами в духовке готова: Видео

Время готовки определяйте по работе своей духовой печи. Вообще, вместо свинины можете брать и говядину, индейку, куриное филе. На здоровье.

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