Свинина с ананасами в духовке: вкуснейшее кушанье, которое готовится легко и просто

Свинина с ананасами в духовке – наивкуснейшее блюдо! Готовить просто, быстро и легко! Мясо получается очень нежным и сочным.
Свинина с ананасами в духовке: ингредиенты
- 50 (пятьдесят) гр – твердого сыра
- 500 (пятьсот) гр – свинины
- 300 (триста) гр – ананасов
- 5 (пять) шт – маслин
- 1 (одна) шт – лука
- 1 (одна) шт – помидор
- 70 (семьдесят) гр – майонеза
- Соль и черный молотый перец по вкусу
Свинина с ананасами в духовке: рецепт
- У меня шницели свиные. Берите любую часть без костей
- Ананасы у меня консервированные
- Помидоры и лук нарежьте кольцами
- Шницели отбейте с двух сторон
- Сыр натрите на терке
- Мясо посолите и поперчите по вкусу и выложите на противень смазанный маслом
- На мясо положите лук и сделайте майонезную сетку
- Сверху помидоры выложите и на помидоры колечки ананасов
- Нанесите опять майонезную сетку. Сверху посыпьте тертый сыр и в середину ананасовых колечек выложите по маслинке
- Отправьте запекаться эту красоту в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на полчаса
Свинина с ананасами в духовке готова: Видео
Время готовки определяйте по работе своей духовой печи. Вообще, вместо свинины можете брать и говядину, индейку, куриное филе. На здоровье.
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