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Царский яблочный пирог

Царский яблочный пирог получается таким нежным, воздушным и вкусным! Песочное тесто с яблочно — сливочной начинкой. А хрустящая посыпка создает необычайный вкус нашему пирогу. По истине он царский!

Царский яблочный пирог

Царский яблочный пирог: ингредиенты

  1. 700 (семьсот) гр — яблок
  2. 1 (одна) шт — яиц
  3. 85 (восемьдесят пять) гр — сливочного масла
  4. 1 (одна) ст. ложка — сметаны
  5. полтора стакана — муки
  6. 1/4 стакана — сахара
  7. щепотка соли
  8. 3 (три) ч. ложки — разрыхлителя

На начинку

  1. 700 (семьсот) гр — яблок
  2. 1 (одна) ст. ложка — сливочного масла
  3. 200 (двести) гр — сахара
  4. корица по вкусу

На заливку

  1. 180 (сто восемьдесят) гр — сметаны
  2. 100 (сто) гр — сахара
  3. 2 (две) ст. ложки — муки
  4. ваниль по вкусу
  5. 2 (две) шт — яиц

На посыпку

  1. половина стакана сахара
  2. 110 (сто десять) гр — сливочного масла
  3. 3 (три) ч. ложки — разрыхлителя
  4. 1/4 стакана — муки

Рецепт приготовления:

  • Займемся тестом. Масло растопите, добавьте яйцо, сметану, сахар, соль. Перемешайте и добавьте муку с разрыхлителем. Замесите тесто
  • Готовим начинку. Яблоки нарежьте на тонкие дольки, добавьте сахар, сливочное масло и потушите примерно 10 минут. В конце тушения добавьте корицу
  • Добавьте заливку. Взбейте яйца, добавьте сметану, сахар, муку, ваниль. Перемешайте
  • Готовим посыпку.
    Сливочное масло мягкое смешайте руками с сахаром, мукой, разрыхлителем. Чтобы получилась крошка
  • Тесто выложите в разъёмную форму, сделайте донышко и бортики. Выложите начинку, залейте заливкой, сверху посыпьте крошкой
  • Отправьте царский яблочный пирог выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 55 минут! Приятного чаепития!
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