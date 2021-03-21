Царский яблочный пирог получается таким нежным, воздушным и вкусным! Песочное тесто с яблочно — сливочной начинкой. А хрустящая посыпка создает необычайный вкус нашему пирогу. По истине он царский!
Царский яблочный пирог: ингредиенты
- 700 (семьсот) гр — яблок
- 1 (одна) шт — яиц
- 85 (восемьдесят пять) гр — сливочного масла
- 1 (одна) ст. ложка — сметаны
- полтора стакана — муки
- 1/4 стакана — сахара
- щепотка соли
- 3 (три) ч. ложки — разрыхлителя
На начинку
- 700 (семьсот) гр — яблок
- 1 (одна) ст. ложка — сливочного масла
- 200 (двести) гр — сахара
- корица по вкусу
На заливку
- 180 (сто восемьдесят) гр — сметаны
- 100 (сто) гр — сахара
- 2 (две) ст. ложки — муки
- ваниль по вкусу
- 2 (две) шт — яиц
На посыпку
- половина стакана сахара
- 110 (сто десять) гр — сливочного масла
- 3 (три) ч. ложки — разрыхлителя
- 1/4 стакана — муки
Рецепт приготовления:
- Займемся тестом. Масло растопите, добавьте яйцо, сметану, сахар, соль. Перемешайте и добавьте муку с разрыхлителем. Замесите тесто
- Готовим начинку. Яблоки нарежьте на тонкие дольки, добавьте сахар, сливочное масло и потушите примерно 10 минут. В конце тушения добавьте корицу
- Добавьте заливку. Взбейте яйца, добавьте сметану, сахар, муку, ваниль. Перемешайте
- Готовим посыпку. Сливочное масло мягкое смешайте руками с сахаром, мукой, разрыхлителем. Чтобы получилась крошка
- Тесто выложите в разъёмную форму, сделайте донышко и бортики. Выложите начинку, залейте заливкой, сверху посыпьте крошкой
- Отправьте царский яблочный пирог выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 55 минут! Приятного чаепития!
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